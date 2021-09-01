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Filistin’de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce uygulanan olağanüstü hal (OHAL) durumunu bir ay daha uzatma kararı aldı.
Filistin’de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle daha önce uygulanan olağanüstü hal (OHAL) durumunu bir ay daha uzatma kararı aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA, OHAL ile ilgili Devlet Başkanı Abbas'ın yeni bir kararname yayımladığını duyurdu.

Buna göre Filistin'de Kovid-19 tedbirleri kapsamındaki OHAL bugünden itibaren 1 ay daha uzatıldı. Abbas'ın aldığı son kararla, Filistin'deki OHAL uygulaması ikinci yılına yaklaşmış oldu.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde 3 Mart 2020’de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından olağanüstü hal uygulamasına geçilmişti.

Filistin Devlet Başkanı Abbas’ın ilan ettiği OHAL, işgal altındaki Batı Şeria’nın İsrail ile Filistin arasında yapılan Oslo Anlaşması uyarınca sadece A ve B bölgelerinde uygulanabiliyor.

Hamas’ın kontrolündeki Gazze Şeridi ile Doğu Kudüs’ün banliyöleri ve Batı Şeria’nın C bölgelerinde bu karar uygulanamıyor.

Son 24 saatte 2 binden fazla vaka kaydedildi

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 bin 466 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 5 hastanın hayatını kaybettiği belirtildi.

Vakalardan 1364'ünün abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, 1102’sinin ise işgal altındaki Batı Şeria’da tespit edildiği aktarıldı.

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de bugüne kadar 3 bin 948 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı 371 bin 582'ye yükseldi.

Aktif vaka sayısının 20 bini aştığı Filistin'de hastalardan 52'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Filistin'de temmuz ayında günlük vaka sayıları 100'ün altına düşmüş, aktif vaka sayısı da 1000'in altına gerilemişti.

Uzmanlar, Delta varyantının etkisiyle ülkede durumun daha da kötüleşmesinden endişe duyuyor.

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