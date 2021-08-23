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Filistin'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

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Delta varyantının etkisiyle işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı yüksek seyrediyor. Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de son 24 saatte 906 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi.
Filistin'de vaka sayısı artmaya devam ediyor

Delta varyantının etkisiyle işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı yüksek seyrediyor. Yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de son 24 saatte 906 yeni vaka tespit edildi, 5 kişi yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 906 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Vakalardan 539'unun işgal altındaki Batı Şeria'da, 367'sinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tespit edildiği bilgisi paylaşıldı.

Vaka sayısı 8 bin 500’e yaklaştı

Böylece yaklaşık 5,2 milyon nüfusa sahip Filistin'de toplam vaka sayısının 355 bin 509'a ulaştığı ve virüs nedeniyle 3 bin 905 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Aktif vaka sayısının 8 bin 500'e yaklaştığı Filistin'de hastalardan 31'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi.

Dördüncü dalga endişesi

Filistin Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos'ta ülkedeki salgın durumunun "kötüleştiği" uyarısında bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı Hastaneler İdaresi Genel Müdürü Neci Nezzal, işgal ve abluka altındaki Filistin topraklarının COVID-19'un dördüncü dalgasına girdiğine ilişkin ciddi endişelerinin olduğunu açıklamıştı.

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