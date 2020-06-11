Filistin'den ilhaka karşı 'uluslararası cephe' çağrısı

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, İsrail yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria’da yer alan yasa dışı İsrail yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’ni “ilhak” planına karşı koymak için “uluslararası cephe” oluşturulması çağrısında bulundu.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü İcra Komitesi toplantısında konuşan Maliki, İsrail’in planına karşı koymak için mümkün olan her türlü önlemin alınması; siyasi, kanuni, diplomatik ve ekonomik adımların atılması gerektiğini söyledi.

Maliki, İsrail’in sorgulanması ve yargılanması için Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, BM Genel Kurulu, BM İnsan hakları Konseyi ve uluslararası mahkemeler düzeyinde harekete geçilmesi gerektiğini de ekledi.

İsrail ile Arap ülkeleri arasında yaşanan “Normalleşme” sürecine de değinen Maliki, Filistin yönetiminin barış sağlanmadan, İsrail’in Arap-Filistin topraklarındaki işgali bitmeden yaşanan tüm normalleşme ve İsrail ile yakınlaşma çabalarını da reddettiğini kaydetti. Maliki, “Kim ırkçı İsrail’le normalleşirse hem bize hem de Filistin halkının haklarına düşmanlığını açıkça ilan etmiş olur” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump’ın, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile 28 Ocak’ta Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı ve adına “Yüzyılın Planı” dedikleri plan kapsamında Batı Şeria’daki yasa dışı İsrail yerleşim yerlerinin “İsrail’in toprağı” olarak kabul edilmesi ve İsrail’in Filistin’e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, söz konusu bölgelerin ilhakı için Batı Şeria’da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu ile İsrail’deki diğer bir siyasi güç olan Mavi-Beyaz İttifakı Lideri Benny Gantz’ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre İsrail Başbakanı 1 Temmuz’dan itibaren Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi’nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek.