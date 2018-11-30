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Filistin'i destekledi diye ünlü haber kanalından kovuldu

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ABD’nin CNN televizyon kanalı, Birleşmiş Milletler’de (BM) Filistin üzerine yaptığı bir konuşma sonrası yorumcusu Marc Lamont Hill’in görevine son verdi.
Filistin'i destekledi diye ünlü haber kanalından kovuldu

Filistin’i ziyaret ettikten sonra BM’de konuşma yapan Lamont Hill, CNN'deki işinden kovuldu.

CNN Basın Sözcüsü Barbara Levin, Lamont Hill’in neden kovulduğuna dair net bir açıklama yapmaktan kaçınarak, “Marc Lamont Hill artık CNN’de çalışmıyor” dedi.

BM’de yaptığı konuşmada Filistin halkının gündelik hayatta maruz kaldığı zorluklara dikkati çeken Lamont Hill, “Nehirden denize özgür Filistin” ifadesini kullanmıştı.

İsrail destekçisi gruplar, Lamont Hill’in öğretim görevlisi olarak çalıştığı Temple Üniversitesi'ne ve CNN'e seslenerek Hill'in işine son verilmesi çağrısı yapmıştı.

Temple Üniversitesi'nce yapılan açıklamada, “Lamont Hill’in BM’de yaptığı konuşmadaki sözleri sadece kendisini bağlamaktadır. Bir vatandaş olarak söylemiş olduğu sözler Anayasa tarafından korunmaktadır” ifadeleri yer almıştı.

CNN’in ise baskılar sonrasında Lamont Hill'in işine son vermesi tepkilere yol açtı.

Lamont Hill, kendisine yönelik tepkiler sonrasında sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Filistin’in özgürlüğünü destekliyorum. Filistin’in kendisine dair kararları kendisinin vermesini destekliyorum. İsrail’in politikalarına ve yaptıklarına şiddetle karşıyım. Yahudi karşılığını, Yahudilerin öldürülmesini ya da konuşmamdan dolayı bana atfedilen benzeri sözleri desteklemiyorum. Bütün hayatımı bunlarla savaşarak geçirdim.”

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