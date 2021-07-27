Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükeçiliği’nin İsrail Büyükelçisi’ni Sosyal Medyada Engellemesi Gündem Oldu

İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Revel’in Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin “Twitter” platformundaki resmi sayfasını takip etme isteği göndermesi ve Filistin Büyükelçiliği’nin Revel’in hesabını “engellemesi” Rum basınında gündem oldu.

Fileleftheros gazetesi, İsrail’in Güney Kıbrıs Büyükelçisi Sammy Revel’in Filistin’in Güney Kıbrıs Büyükelçiliği’nin “Twitter” platformundaki resmi sayfasın takip etme isteği göndermesi ve Filistin Büyükelçiliği’nin Revel’in hesabını engellemesine ilişkin çıkan haberlerin ardından Filistin Büyükelçiliği’nin dün bir açıklama yaptığını yazdı.

Habere göre, Filistin Büyükelçiliği’nin resmi “Twitter” sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Revel’in elçiliğin resmi sitesini takip etme girişiminin “kışkırtıcı bir eylem olduğu, engelleme kararının bu girişime verilen siyasi yanıt olduğu” ifade edildi.

Açıklamada, Rum basınının konuya ilişkin haberlerinde kullandığı üslup da eleştirilerek “kraldan çok kralcı olmanın sebebi” sorgulandı.