  • BIST 104.595
  • Altın 229,668
  • Dolar 5,4691
  • Euro 6,2070
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKA“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı

Filistinli gazeteci Washington'da Gazze'yi anlattı

» »
Filistinli gazeteci Ahmet ebu Artema, "Hayvanlar dahi Filistinlilerden daha özgür. Bir uçtan bir uca arabayla yarım saatte gidebildiğiniz Gazze’de 2 milyon Filistinli hapis hayatı yaşıyor." dedi.
Filistinli gazeteci Washington'da Gazze'yi anlattı

Filistin'in Gazze Şeridindeki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin organizatörlerinden olan Filistinli gazeteci Ahmet ebu Artema, Merkezi Washington merkezli düşünce kuruluşu Carnegie Endowment for International Peace'de düzenlenen panelde konuştu. 

Gazze'deki yaşam şartlarının her geçen gün zorlaştığına dikkati çeken Artema, kentin yoğun bir abluka altında olunduğunu, bu sebeple gazeteci olarak bile ABD'ye gelmekte zorlandığını belirtti.

"Gazze yaşanamayacak durumda"

Artema, Birleşmiş Milletler'in (BM) "Gazze, 2020'de yaşanamayacak bir yer olacağı" yönündeki raporuna atıfta bulunarak "Gazze çok uzun zamandır yaşanamayacak bir durumda. En basit insani ihtiyaçlara bile erişilemiyor. Hastalar, doktor veya yeterli ilaç bulamıyor. İsrail tarafından tedavi için komşu ülkelere gitmelerine bile engel olunuyor." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra işlerin daha kötüye gittiğini anlatan Artema, İsrail yönetiminin Filistinlilere uyguladığı baskıyı daha da arttırdığını dile getirdi.

Artema, bir kaç arkadaşı ile beraber bu baskıları dünyaya duyurabilmek ve haklarını savunmak maksadıyla sosyal medya hesabından "Büyük Dönüş Yürüyüşü" çağrısı yaptığını, Filistin halkının da bu çağrılara kulak verdiğini ifade ederek, "Bu, benim etkim ile olan bir kalkışma değil. Bu, Filistinlilerin kendilerine yapılan zulme dayanamayacak boyuta gelmesinden kaynaklanan doğal bir tepkidir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD öncülüğünde uygulanmaya çalışılan iki devletli çözüm planına da değinen Artema, söz konusu planın kabul edilebilir olduğunu fakat planın evlerinden ve yurtlarından atılan 2 milyon Filistinliyi de göz ardı ettiğini vurguladı.

"Hayvanlar daha özgür"

Artema, gösteri ve protestoların Gazze halkının özgürlüğüne ve yaşama hakkına ulaşana kadar devam edeceğinin altını çizerek, "Hayvanlar dahi Filistinlilerden daha özgür. Rahatça bir taraftan diğer tarafa geçebiliyorlar. Buna rağmen bir Filistinli Gazze etrafına örülmüş duvarlara yaklaştığı an vuruluyor. Bir uçtan bir uca arabayla yarım saatte gidebildiğiniz Gazze'de 2 milyon Filistinli hapis hayatı yaşıyor." diye konuştu.

Filistinliler, 30 Mart 2018'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze'de sınıra 300 metreden fazla yaklaşılmasına izin vermezken, "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden ve bu mesafeyi geçen sivillere ateş açarak ya da gözaltına alarak karşılık veriyor.

İsrail askerlerinin 30 Mart'tan beri süren bu gösterilere müdahalesinde 230'un üzerinde Filistinli şehit oldu.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • UNICEF: 2018 Suriye’de çocuklar için en ölümcül yıl oldu12 Mart 2019 Salı 19:35
  • İran ile Irak arasında ücretsiz vize kararı12 Mart 2019 Salı 10:34
  • Esad: Savaş yeni bir boyut kazandı, artık ekonomik ablukayla yürütülüyor10 Mart 2019 Pazar 20:18
  • Hulusi Akar: İdlib'de Rusya ve Türkiye'nin devriyeleri başlıyor08 Mart 2019 Cuma 14:03
  • İranlı 7 yaşındaki çocuk futbol yeteneğiyle viral oldu (Video)05 Mart 2019 Salı 14:17
  • Şamima Begüm'ün IŞİD üyesi eşi: Bebeğimizi de alıp benimle Hollanda'ya dönmesini istiyorum04 Mart 2019 Pazartesi 09:54
  • New York Times: ABD, Suudi Arabistan'a nükleer reaktör satacak03 Mart 2019 Pazar 16:27
  • Çavuşoğlu: İran'ı köşeye sıkıştırmak çok tehlikeli03 Mart 2019 Pazar 16:26
  • Rusya: Türkiye, İdlib mutabakatını tamamen uygulamadı03 Mart 2019 Pazar 16:25
  • ABD'nin başına 1 milyon dolar ödül koyduğu Hamza Bin Ladin kimdir?02 Mart 2019 Cumartesi 14:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti