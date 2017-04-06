Filistinli gruplardan uzlaşı hükümetine tepki

Filistinli gruplar, ulusal uzlaşı hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarının maaşlarında kesinti yapmasına tepki gösterdi.

Hamas Sözcüsü Fevzi Berhum yazılı açıklamasında, "sorumluluk dışı ve keyfi" olarak nitelediği kararın krize yol açabileceği uyarısında bulundu.

Ayırt etmeksizin bütün çalışanların talepleriyle dayanışma içinde olduklarını belirten Berhum, "Hükümet Batı Şeria ile Gazze Şeridi'ndeki halkımız arasında ayrımcılık yapmaya son vermelidir. Hükümet, Gazze Şeridi'ne yönelik görevlerini yerine getirmelidir." ifadelerini kullandı.

İslami Cihad Hareketi'nden yapılan açıklamada da hükümetin Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanlarına baskı uygulayarak bölgeyi krize sürüklemeyi sürdürdüğü ifade edildi.

Açıklamada, çalışanların sorunlarına ve krizlere çözüm bulunması yönündeki çağrıların yanıtsız kaldığı belirtildi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, Gazze Şeridi'ndeki çalışanların maaşlarından kesinti yapılmasının kötü sonuçlar doğuracağı uyarısında bulunarak, hükümeti geri adım atmaya çağırdı.

Filistin Demokratik Halk Kurtuluş Cephesi de ulusal uzlaşı hükümetinin kararını "yasaya aykırı" olarak niteledi ve hükümetin Batı Şeria'daki çalışanlar ile Gazze'dekiler arasında ayrım yapmamasını istedi.

Gazze Şeridi'ndeki kamu çalışanları dün yaptıkları açıklamada, mart ayı maaşlarında yüzde 30 kesinti olduğunu belirtmişlerdi. Uzlaşı hükümeti ise kesintinin geçici olduğunu ve ambargodan kaynaklandığını öne sürmüştü.

Filistin'de 2 Haziran 2014'te ulusal uzlaşı hükümeti kurulmuş ancak Hamas ve Fetih arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle hükümet Gazze Şeridi'nde göreve başlayamamıştı.