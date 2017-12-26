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Filistinli Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı

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Filistinli Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı
İsrail ordusuna hakaret gerekçesiyle gözaltına alınan 17 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı.

İsrail'deki askeri mahkeme, İsrail askerine karşı geldiği görüntülerle Filistin'de kahraman ilan edilen Tamimi'nin gözaltı süresinin sorgusu nedeniyle dört gün daha uzatıldığını açıkladı. Tamimi ile birlikte gözaltına alınan annesi ve kuzeni de dört gün daha gözaltında tutulacak.

Batı Şeria'daki Nebi Saleh köyünde İsrail askerlerine tekme ve tokatlarla direnen 17 yaşındaki Ahed Tamimi, bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından sonra adeta bir ulusal kahraman haline gelmişti.

Genç kız, geçen hafta İsrail ordusuna hakaret ettiği ve ''şiddet içeren isyanlara'' katıldığı gerekçesiyle gece evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmış ve Pazartesi gününe kadar gözaltında kalacağı açıklanmıştı.

Tamimi'nin 2015'te henüz 15 yaşındayken birliklere taş attığı gerekçesiyle erkek kardeşini gözaltına almaya çalışan askerleri ısırdığı görüntüler de sosyal medyada oldukça ilgi toplamıştı. Genç kız bu eylemi nedeniyle İstanbul'da ''Hanzala Cesaret Ödülü'ne'' layık görülmüştü.

Filistin'de genç direnişin yeni yüzü olarak tanınan Tamimi'yi İsrail, ''bir propaganda aracı'' olarak nitelendiriyor.

Tamimi ailesi 2009'dan bu yana İsrail ordusunun Filistinlilerin bazı bölgelere girişini sınırlandırmasına yönelik düzenledikleri gösterilerle tanınıyor.

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