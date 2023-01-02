Filiz Besim: Ülkemizde çok ciddi bir ilaç krizi var

Eski Sağlık Bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim, birçok hastanın ilacını alamadığı için sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu kaydederek, “Ülkemizde çok ciddi bir ilaç krizi var” dedi.

Eski Sağlık Bakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ülkede yaşanan ilaç krizi ile ilgili açıklama yaptı.

Ülkede çok ciddi bir ilaç krizi olduğunu belirten Besim, “8 Aralık itibarıyla birçok depo Türkiye’den ilaç ithal edememiştir” dedi.

Besim, Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) de ilaç krizi yaşandığını, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin TC Elçiliği ile sürdürdüğü yoğun temaslar sonucu ülkede bazı ilaç firmalarının ilaç almaya başladığını kaydetti.

Gerek devlette gerekse piyasada çok büyük oranda ilaç krizinin devam ettiğini dile getiren Besim, “İlaç Eczacılık Daire’sinin sürekli olarak piyasadan ihale yöntemi ile değil de piyasadan doğrudan alım şeklinde ilaç alması krizi derinleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Besim, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda halka bilgi vermesi gerektiğini söyleyerek, “Ciddi bir ilaç yönetimi yapmalı ve TC Sağlık Bakanlığı ile ciddi istişareye girip sorunu çözmelidir” diye konuştu.

Parası olmayan vatandaşların, hastanede birçok ilacı bulamadığını, parası olan vatandaşların da eczanelerde istediği ilacı bulamadığını vurgulayan Besim, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İlaç öyle bir şey ki; bugün de içmeyivereyim diyemezsiniz. Konu yaşamsaldır. Birçok hasta ilacını alamadığı için sağlık sorunlarıyla boğuşuyor, ölümle savaşıyor. Aynı sorun ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda da sürüyor.”