  • BIST 5.661,10
  • Altın 1097.376
  • Dolar 18.7149
  • Euro 19.9584
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Filiz Besim: Ülkemizde çok ciddi bir ilaç krizi var

» »
Eski Sağlık Bakanı ve CTP Milletvekili Filiz Besim, birçok hastanın ilacını alamadığı için sağlık sorunlarıyla boğuştuğunu kaydederek, “Ülkemizde çok ciddi bir ilaç krizi var” dedi.
Filiz Besim: Ülkemizde çok ciddi bir ilaç krizi var

Eski Sağlık Bakanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden ülkede yaşanan ilaç krizi ile ilgili açıklama yaptı.

Ülkede çok ciddi bir ilaç krizi olduğunu belirten Besim, “8 Aralık itibarıyla birçok depo Türkiye’den ilaç ithal edememiştir” dedi.

Besim, Türkiye Cumhuriyeti’nde (TC) de ilaç krizi yaşandığını, Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği’nin TC Elçiliği ile sürdürdüğü yoğun temaslar sonucu ülkede bazı ilaç firmalarının ilaç almaya başladığını kaydetti.

Gerek devlette gerekse piyasada çok büyük oranda ilaç krizinin devam ettiğini dile getiren Besim, “İlaç Eczacılık Daire’sinin sürekli olarak piyasadan ihale yöntemi ile değil de piyasadan doğrudan alım şeklinde ilaç alması krizi derinleştiriyor” ifadelerini kullandı.

Besim, Sağlık Bakanlığı’nın bu konuda halka bilgi vermesi gerektiğini söyleyerek, “Ciddi bir ilaç yönetimi yapmalı ve TC Sağlık Bakanlığı ile ciddi istişareye girip sorunu çözmelidir” diye konuştu.

Parası olmayan vatandaşların, hastanede birçok ilacı bulamadığını, parası olan vatandaşların da eczanelerde istediği ilacı bulamadığını vurgulayan Besim, konuyla ilgili açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“İlaç öyle bir şey ki; bugün de içmeyivereyim diyemezsiniz. Konu yaşamsaldır. Birçok hasta ilacını alamadığı için sağlık sorunlarıyla boğuşuyor, ölümle savaşıyor. Aynı sorun ameliyathanelerde ve yoğun bakımlarda da sürüyor.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 85 Kaza, 1 Ölüm!02 Ocak 2023 Pazartesi 18:10
  • Cumhurbaşkanlığı bütçesi Meclis’ten geçti02 Ocak 2023 Pazartesi 17:50
  • Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı!02 Ocak 2023 Pazartesi 17:43
  • Asgari Ücret ne kadar olacak?02 Ocak 2023 Pazartesi 15:11
  • Akansoy, elçiye sordu: “Kıbrıslı Türk aydınlar neden Türkiye’ye alınmıyor?”02 Ocak 2023 Pazartesi 15:05
  • Meclis, Cumhurbaşkanlığı bütçesini görüşüyor!02 Ocak 2023 Pazartesi 15:03
  • Vizyonunuz Akdenizli Avrupalı Monaco mu? Yoksa Hindistan ve Nepal mi?02 Ocak 2023 Pazartesi 14:25
  • Sahillerde Tespit Edilen Uyuşturucu Maddeler02 Ocak 2023 Pazartesi 14:00
  • Vefat Eden Şahsın Otopsi Sonucu Açıklandı02 Ocak 2023 Pazartesi 13:41
  • Ağır Yaralanmıştı! Hayata Tutunamadı02 Ocak 2023 Pazartesi 13:25
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti