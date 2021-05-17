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Filiz Besim:Hükümet neden gerekli aşı temini için hiç bir bütçe ayırmadı?

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"Artık çok iyi biliyoruz ki güvenli bir eğitim, turizm ve ekonomi için aşı şart. Aslında bugünlerde aşı=özgürleşme anlamındadır."
Filiz Besim:Hükümet neden gerekli aşı temini için hiç bir bütçe ayırmadı?

Sağlık eski bakanı Dr. Filiz Besim sosyal medya üzerinden  Covid-19 aşıları ile ilgiliaçıklama yaptı.

İşte açıklama;

Artık çok iyi biliyoruz ki güvenli bir eğitim, turizm ve ekonomi için aşı şart. Aslında bugünlerde aşı=özgürleşme anlamındadır.

Hal böyle iken hükümet neden gerekli aşı temini için hiç bir bütçe ayırmadı?

Hep birilerinin bize vermesini beklemek zorunda mıyız?

Tamam gelen aşılar için teşekkür ederiz ama kendi bütçemizden de bir miktar para ayırmış olsaydık, şimdi çok daha fazla insan aşılanmış olurdu. Biontech- Pfizer aşısının tanesi 15 Euro. Yani 1500000 Euro’ya 50.000 insanımızı daha aşılardık. Bir ayda 30- 40 milyon karantina otellerine verilen parayı düşünürsek bu rakam devede kulaktı.

Ama maalesef hükümetin gündemi bu değil.

Onlar halkı süründürmeyi seçti.

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