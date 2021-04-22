  • BIST 1.345
  • Altın 475,322
  • Dolar 8,2935
  • Euro 9,9600
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAToplam 7829  test yapıldı, 58'i yerel 77 pozitif vaka

Filiz Besim:Sağlık çalışanlarını mağdur ettik, yorduk, perişan ettik

» »
Filiz Besim:Sağlık çalışanlarını mağdur ettik, yorduk, perişan ettik
Filiz Besim:Sağlık çalışanlarını mağdur ettik, yorduk, perişan ettik

Eski Sağlık Bakanı Filiz Besim sosyal medya hesabından paylaştı:

YAZIK ki ne yazık...

Bir süredir Kıbrıs Türk Hekimler sendikası çok haklı bir “eylem”i sürdürüyor. Pandemi bize sağlık çalışanlarının önemini, vazgeçilmezliğini en derinden hissettirdi. El ele onları alkışladık, övdük, yere göğe sığdıramadık. Ama gerçekte öyle miydi?

Elbette ki değildi.

- Ek mesailerini ödemedik

-nöbette hastalarla boğuşurken iki sokum yemeklerini kestik

- hayat pahalılıklarını erteledik

- kadrolarını açmadık

Sağlık çalışanlarını mağdur ettik, yorduk, perişan ettik. Aslında sağlık çalışanlarına haklarını vermemenin hastalara haklarını vermemek olduğunu anlamadık.

Şimdi hastanelerde poliklinik hizmetleri durdu. Hastaları parası var ya da yok, özel hastanelere mahkum ettik. İskele ve Güzelyurt’ta nöbetler olmadığı için aslında bu bölgelerde Covid- 19 dışında herşey durdu.

Hastanede en basit şeker hapı ve daha birçok ilaç aylardır yok ama ne acıdır ki; ne sağlık bakanlığı ne de hükümet bu konuda kılını bile kıpırdatmıyor. Hatta öyle acıdır ki, bu konu basında gündem bile olmuyor.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Cumhurbaşkanı Tatar Karakartal’ın yeni kitabının imza gününe katıldı22 Nisan 2021 Perşembe 16:38
  • İskele Belediye Başkanı 23 Nisan mesajı yayımladı22 Nisan 2021 Perşembe 16:37
  • KTTB “Bağışıklama haftası” dolayısıyla yayımladığı mesajda aşılamanın önemine vurgu yaptı22 Nisan 2021 Perşembe 16:36
  • Karantina uygulamasını delen Türk turiste rekor ceza22 Nisan 2021 Perşembe 16:21
  • Baybars:Hükümet kurulurken kendi ömrünü Ekim 2021 olarak biçti22 Nisan 2021 Perşembe 16:14
  • Özyiğit:“Evet burası Fransa değil ama Türkiye’de değil”22 Nisan 2021 Perşembe 16:10
  • Irkçılık Ve Irk Temelli Ayrımcılıkla Mücadele Webinarı yapıldı22 Nisan 2021 Perşembe 15:45
  • Öğretmenlik Sınavında Adaylara Pcr Testi Sorulacak, Antijen Testi Kabul Edilmeyecek22 Nisan 2021 Perşembe 15:34
  • Süleyman Cengiz Eminoğlu’nun adı hayata geçirilecek park ve aktivite alanında yaşatılacak22 Nisan 2021 Perşembe 15:32
  • KTTB:Aşılama Hizmetleri Kamusal Bir Sorumluluktur22 Nisan 2021 Perşembe 15:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti