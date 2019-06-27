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Filiz Naldöven şiirlerle anılacak

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Kıbrıs Edebiyat Derneği ve Lirik Şiir Grubu, merhum şair, yazar ve öğretmen Filiz Naldöven’i, ölümünün üçüncü yıldönümü nedeniyle yarın Girne’de düzenleyeceği etkinlikle anacağını açıkladı.
Filiz Naldöven şiirlerle anılacak

Şairin şiirlerinin okunacağı Filiz Naldöven Sokak’taki anma etkinliği saat 19.30’da başlayacak.

Dernek ve grup adına açıklama yapan Kıbrıs Edebiyat Derneği Asbaşkanı ve Lirik Şiir Grubu Üyesi Serkan Soyalan, Filiz Naldöven’in ürettikleriyle sonsuza kadar yaşayacağını kaydetti ve onun yazdıklarıyla, yeni nesilleri aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Soyalan, Naldöven’i vefatının üçüncü yılında da saygı ve özlemle andıklarını belirterek, Girne Belediyesi Başkanı NidaiGüngördü ve meclis üyelerine Filiz Naldöven gibi önemli bir değerin adını, Onu yaşatmak adına bir sokağa vermelerinden ötürü teşekkür etti.

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