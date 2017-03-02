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Filler, günde iki saat ile en az uyuyan memeli hayvan

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Filler, günde iki saat ile en az uyuyan memeli hayvan
Yapılan bir araştırma, Afrika fillerinin tüm memeliler arasında en az uyuyan memeli hayvan türü olduğunu ortaya koydu.

Bilim insanları, bu araştırmayı Botswana'daki iki fili doğal hayatlarında takip ederek gerçekleştirdi.

Günde 4 ila 6 saat uyuyan ve hayvanat bahçelerinde yaşayan fillerin aksine, doğal yaşam ortamlarındaki fillerin günde en fazla 2 saat uyuduğu ortaya çıkarıldı.

Sürülerinin reisi olan dişi filler ise birkaç güne kadar uyanık kalabiliyor. Bu süre içinde uzun mesafeler kat ederek, sürüyü yırtıcılara karşı da bir arada tutabiliyor.

Üç - dört günde bir, rüya görecek, derin uyku haline geçen lider filler, bu anlarda ayakta değil yatarak dinleniyor.

Güney Afrika'daki Witwatersrand Üniversitesi'nden Paul Manger, fil uykusunun eşsiz olduğunu ifade ederek, "En az uyuyan memeli hayvanlar. Bunun da fillerin vücutlarının büyüklüğü ile ilgili olduğunu sanıyoruz" dedi.

Manger, güçlü hafızalarıyla bilinen fillerin bu denli az uyumasının, "derin uyku, hafızayı olumlu etkiliyor" tezini de sorgulattığını söylüyor.

Hortumlarına takip cihazı takıldı

Araştırmayı yürüten ekip, fillerin uyku düzenlerini tespit edebilmek için, bir takip cihazını, araştırma için seçilen iki filin hortumlarına yerleştirdi.

Cihaz, fillerin hortumlarının 5 dakikadan fazla sabit durması durumunda kayıt alacak şekilde ayarlandı.

İncelemeye alınan iki filin, hangi pozisyonda uyuduklarını belirlemek için de jiroskop cihazı kullanıldı.

Genel olarak büyük bedenli memeliler, küçük olanlardan daha fazla uyku uyuyor.

Örneğin, sloth isimli memeli günün 14 saatini uyuyarak geçirirken, insanlar ortalama 8 saat uyuyor.

Fillerin bu denli az uyku ile nasıl hayatta kalabildikleri ise gizemini koruyor.

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