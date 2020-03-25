Tüm dünyaya diz çöktüren ve 144 ülkeyi etkisi altına alarak küresel bir ekonomik kriz yaratmanın yanında birçok ülkede on milyonlarca insanın izolasyona girmesine neden olan yeni koronavirüs doğada ilginç değişimlere yol açtı.

Virüsün kaynağı olan Çin'deki bahçeler başıboş kalınca filler bayram etti. Ülkenin güneybatısında yer alan Yunnan eyaletinde kaydedilen görüntülerde çay bahçesine girdiği görülen 14 üyeli bir fil sürüsü bir süre sonra uyuyakaldı.