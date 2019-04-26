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Filli Boya Japonlara satıldı

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Taraflar arasında devir sözleşmesi imzalandı
Filli Boya Japonlara satıldı

Japon Nippon, Filli Boya markasını da barındıran Betek Boya ve iştirak hisselerini satın alıyor. Taraflar arasında devir sözleşmesi imzalandı.

Filli Boya markasını da barındıran dekoratif boya ve yalıtım sistemleri şirketi Betek Boya ve iştiraklerine ait hisselerin Japonya merkezli Nippon Paint Holdings’e devir sözleşmesi imzalandı.İşlemin finansal danışmanlığını yürüten Ünlü&Co’dan yapılan yazılı açıklamada, devir işleminin Rekabet Kurumu ve ilgili ön koşulların gerçekleşmesiyle tamamlanacağı belirtildi. Reuters’ta Betek Boya hissedarlarının şirketin yüzde 100’üne kadar satış opsiyonu için Ünlü&Co’yu yetkilendirdiği haberi Kasım ayında yer almıştı.

Betek A.Ş.’den yapılan açıklamada ise, “Ülkemizde sektörünün öncüsü konumundaki Betek A.Ş., Asya ve Japonya'nın lider markası, dünyanın 4. büyük boya üreticisi Nippon Paint Co. ile hisse devri anlaşmasını imzalamıştır.” denildi.

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