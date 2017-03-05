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Fillon’a istifa baskısı artıyor

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Fillon’a istifa baskısı artıyor
Fransa’da merkez sağdaki Cumhuriyetçilerin Cumhurbaşkanı adayı Fillon’a yönelik istifa baskıları artıyor. Parti içinde Fillon’un yerine eski başbakan Alain Juppé’nin adaylığını isteyen sesler yükseliyor.

Fransa'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık yedi hafta kala Cumhuriyetçilerde kriz yaşanıyor. Milletvekili olduğu dönemde eşini ve iki çocuğunu yanında çalışıyor gibi göstermekle suçlanan Cumhurbaşkanı adayı François Fillon'a yönelik istifa baskıları artıyor. Fransa eski Başbakanı Alain Juppé'nin Cuma günü adaylık için hazır olduğunu açıklaması, Fillon'un üzerindeki baskının artmasına yol açtı.

Liberal sol eğilimli Libération gazetesinin haberine göre, Cuma akşamına kadar, merkez sağda yer alan Cumhuriyetçilerden yaklaşık 100 kadar siyasetçi Fillon'a olan desteğini geri çekti. Milletvekili olduğu dönemde Fillon'un eşini ve iki çocuğunu yanında çalışıyor gibi göstererek, maaş almalarını sağladığına yönelik skandalın patlak vermesinin ardından yapılan kamuoyu yoklamaları Fillon'un büyük ölçüde oy kaybına uğradığını gösteriyor. Bu sonuçlara göre, Fillon'un seçimlerin ikinci turuna kalacak oyu alamayacağı tahmin ediliyor. Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu 23 Nisan'da yapılacak.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Nadine Morano, Fillon'a atıfta bulunarak, "Her şeye rağmen devam ederse, çıkmaza gireceklerini” söyledi.

JUPPÉ, LE PEN VE MACRON'U GERİDE BIRAKIR MI?

Diğer yandan eski Başbakan ve Bordeux Belediye Başkanı Alain Juppé'nin adaylığı gündeme gelse de Cumhuriyetçilerden ne kadar destek alacağı henüz belirsizliğini koruyor. Kamuoyu yoklamaları, Juppé'nin olası adaylığının muhafazakarların yararına olacağını gösteriyor. Seçim anketlerine göre, Fillon, aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisi'nin lideri ve cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen'in ve bağımsız aday eski Ekonomi Bakanı Emmanuel Macron'un ardından üçüncü sırada yer alıyor. Odaxa Enstitüsü'nün yaptığı ankete göre ise Juppé'nin aday olması durumunda, Macron ve Le Pen'in kıl payı önüne geçerek, birinci sırada yer alacağı tahmin ediliyor.

Fillon'u destekleyenler ise Fillon'un adaylığının meşru olduğunu savunuyor. Fillon'un yandaşları Pazar günü cumhurbaşkanı adayına destek için Paris'te bir gösteri düzenlemeyi planlıyor.

Eşini ve iki çocuğunu yanında çalıştırmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Fillon'un evinde Perşembe günü arama yapılmıştı. 15 Mart'ta ifade vermeye çağrılan Fillon hakkında dava açılması olasılığı bulunuyor.

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