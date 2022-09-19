Film çekiminde kaza geçiren Kate Winslet hastaneye kaldırıldı

Kate Winslet, LEE isimli yeni filminin çekimleri sırasında geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Oscar ödüllü oyuncu film setindeyken düştü. Yıldızın temsilcisi sağlık durumu hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Kate kaydı ve prodüksiyonun aldığı bir önlem olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi ve planlandığı gibi bu hafta çekime başlayacak.”

II. Dünya Savaşı muhabiri Lee Miller’ı canlandıran Kate Winslet’a filmde Marion Cotillard ve Jude Law gibi birbirinden ünlü ve başarılı isim eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Winslet ile “Sil Baştan” (Eternal Sunshine of The Spotless Mind) filminde beraber çalışan Ellen Kuras oturuyor.

Winslet, 2021’deki proje hakkında şunları söylemişti: “Bu kesinlikle bir biyografi değil. Yapmak istediğimiz, hayatındaki en ilginç on yılı bulmaktı, kim olduğunu ve yaşadıklarından dolayı ne olduğunu tanımlayan on yılı. 1938-1948 arası, onu savaşa ve en kendini bulduğu zamana taşıyan dönemdi.”