  • BIST 3.207,98
  • Altın 983.607
  • Dolar 18.2935
  • Euro 18.3292
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 32 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 32 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKA5 Maddeye Dikkat!

Film çekiminde kaza geçiren Kate Winslet hastaneye kaldırıldı

»
Kate Winslet, Hırvatistan'da gerçekleşen Lee filminin çekimleri sırasında kaza geçirdi. Ünlü oyuncu kazadan sonra hastaneye kaldırıldı.
Film çekiminde kaza geçiren Kate Winslet hastaneye kaldırıldı

Kate Winslet, LEE isimli yeni filminin çekimleri sırasında geçirdiği bir kaza sonrası hastaneye kaldırıldı.

Oscar ödüllü oyuncu film setindeyken düştü. Yıldızın temsilcisi sağlık durumu hakkında bilgi vererek şunları söyledi: “Kate kaydı ve prodüksiyonun aldığı bir önlem olarak hastaneye kaldırıldı. Durumu iyi ve planlandığı gibi bu hafta çekime başlayacak.”

II. Dünya Savaşı muhabiri Lee Miller’ı canlandıran Kate Winslet’a filmde Marion Cotillard ve Jude Law gibi birbirinden ünlü ve başarılı isim eşlik ediyor. Filmin yönetmen koltuğunda ise Winslet ile “Sil Baştan” (Eternal Sunshine of The Spotless Mind) filminde beraber çalışan Ellen Kuras oturuyor.

Winslet, 2021’deki proje hakkında şunları söylemişti: “Bu kesinlikle bir biyografi değil. Yapmak istediğimiz, hayatındaki en ilginç on yılı bulmaktı, kim olduğunu ve yaşadıklarından dolayı ne olduğunu tanımlayan on yılı. 1938-1948 arası, onu savaşa ve en kendini bulduğu zamana taşıyan dönemdi.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kim Kardashian’ın eski sevgilisi: ‘Seks kasetlerinden hangisini yayınlayacağımıza annesiyle karar verdik’13 Eylül 2022 Salı 21:58
  • 2022 Emmy Ödülleri'ne HBO ve Apple TV+ yapımları damga vurdu13 Eylül 2022 Salı 19:06
  • İlyas Salman'a 2 yıla kadar hapis istemi13 Eylül 2022 Salı 14:52
  • Fransız yönetmen Jean-Luc Godard, 91 yaşında yaşamını yitirdi13 Eylül 2022 Salı 12:10
  • 2022 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu13 Eylül 2022 Salı 10:30
  • Tatlısu Harnup Festival Alanı Doldu Taştı12 Eylül 2022 Pazartesi 15:14
  • Kris Jenner yalan makinesinde: ‘Kızımın seks kasetini ben yaymadım’11 Eylül 2022 Pazar 21:14
  • Tarkan ve Cem Yılmaz’dan İzmir konseri paylaşımları: ‘Tarihe geçmişiz’11 Eylül 2022 Pazar 19:29
  • Tarkan'ın İzmir Konserinde Tarihi Rekor11 Eylül 2022 Pazar 12:49
  • Angelina Jolie’den Brad Pitt’e 250 milyon dolarlık dava08 Eylül 2022 Perşembe 22:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti