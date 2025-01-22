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Film Müzikleri Konseri ülkede ilan edilen yas dolayısıyla ertelendi

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Gazimağusa Belediyesi, Bolu Kartalkaya’da yaşanan otel yangını faciası ve ulusal yas ilan edilmesi nedeniyle 22 Ocak’ta yapılması planlanan “Film Müzikleri” konserini ileri bir tarihe erteledi.
Film Müzikleri Konseri ülkede ilan edilen yas dolayısıyla ertelendi

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciası, 76 kişinin hayatını kaybetmesiyle tüm ülkeyi yasa boğdu. Yaşanan trajedi nedeniyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu yas ilan ederken, Gazimağusa Belediyesi de bu süreçte bir duyuru yayımladı.

Gazimağusa Belediyesi, 22 Ocak 2025 tarihinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanan Mağusa Kent Orkestrası “Film Müzikleri” Konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciası tüm ülkeyi yasa boğdu. 76 kişinin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu yangın nedeni ile ülkemizde de Bakanlar Kurulu yas ilan edilirken, Gazimağusa Belediyesi organizasyonu ile 22 Ocak 2025 tarihinde Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan Mağusa Kent Orkestrası “Film Müzikleri” konserinin ileri bir tarihe ertelendiğini halkımıza duyururuz. Yangında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dileriz."

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