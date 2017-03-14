Film sahnesi değil hayatın kendisi

Fotoğrafta Halep'te yaşayan 70 yaşındaki Muhammed Muhiddin Anis'in yıkılan mahallesindeki evini terk etmediği, bombalar altındaki evinde pipo içerken plak dinlediği görülüyor.
Bomba seslerinin plaktan gelen müzikle bastırıyor ve kenti terk etmeyi reddediyor.
Muhammed Muhiddin Anis Halep'in isyancı olarak bilinen El-Shaar mahallesinde yaşıyor.Anis, klasik otomobil koleksiyoncusu. Daha 1950'lerde Amerikan otomobilleri biriktirmeye başlamış. 1949 model Hudson Commodor modeli otomobili harabeye dönen evinin önünde yıkık dökük duruyor.
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