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Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldüren Baldwin: Kalbim kırık

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Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldüren Baldwin: Kalbim kırık
Film setinde kazayla görüntü yönetmenini öldüren Baldwin: Kalbim kırık

Hollywood yıldızı Alec Baldwin, film setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i silahla yaralayarak öldürmesinin ardından kalbinin "kırık" olduğunu söyledi.

Baldwin, başrolde oynadığı "Rust" isimli filmin setinde boş olması gereken ancak içinde kurşun bulunan tabancayla görüntü yönetmeni Hutchins'i göğsünden, filmin yönetmenini ise omzundan yaralamıştı.

Hutchins perşembe günü New Mexico'daki sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetti. Polis tarafından yapılan sorgunun ardından serbest bırakılan Baldwin, olaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Baldwin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Çok sevdiğimiz bir iş arkadaşımız, bir anne ve bir eş olan Halyna Hutchins'in hayatını kaybetmesine neden olan trajik kaza nedeniyle yaşadığım şoku ve üzüntüyü anlatacak kelime bulamıyorum." ifadelerini kullandı.

Polisle iş birliği içinde olduğunu söyleyen Baldwin, Hutchins'in ailesi için her türlü desteğe hazır olduğunu söyledi.

Baldwin kendi isteğiyle ifade verdi

İlk belirlemelere göre Baldwin'e yönetmen yardımcısı tarafından boş olduğu düşünülen bir tabanca verildi. Provalar sırasında tabancayı ateşleyen Baldwin tarafından vurulan Hutchins hastaneye kaldırıldı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baldwin kaza sonrası paylaşımında "Eşi, oğlu ve Halyna'yı tanıyan ve seven herkes adına kalbim buruk" dedi.

Polis sözcüsü Baldwin'in kendi isteğiyle ifade vermeye geldiğini ve sorguya katıldığını söyledi. Henüz herhangi bir suçlama ya da tutuklama emri verilmedi. Film seti alanında soruşturma yürütüldüğü kaydedildi.

Jack Caswell/AP Halyna HutchinsJack Caswell/AP

Film setlerindeki koşulları protesto edenlerden biriydi

Öte yandan Los Angeles Times'ın haberine göre, kazada hayatını kaybeden Hutchins daha önce film setinde güvenlik koşullarını ve uzun çalışma saatlerini protesto eden isimlerden biriydi.

Hollywood'da tabanca kullanımına yönelik katı kurullara rağmen ölümcül kazalar daha önce de yaşanmıştı.

Ünlü aktör Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee de bir film setinde boş olması gereken tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetmişti.

Brandon Lee'nin kardeşi Shannon Lee, Hutchins'in ölümünün ardından, "Hiç kimse bir film setinde silahla öldürülmemeli" sözleriyle tepki gösterdi.

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