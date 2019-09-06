Film setinde korkunç ihmal! Rol icabı silah doğrultulan oyuncu, silah at
The Crow
Bruce Lee'nin kendisi gibi aktör olan oğlu Brandon Lee, The Crow filminin setinde, rol icabı düşmanı olan Michael Massee'nin kendisine silah doğrulttuğu sahnede gerçekten vuruldu... Boş olması gereken silahın içinde bırakılan birkaç kurşun yüzünden son nefesini veren Lee, ihmalkarlığın kurbanı oldu.
Kimi meslek uğruna kör olmanın eşiğinden döndü, kimi rol icabı motosiklet kullanırken hayatını kaybetti. İşte film setlerinde yaşanan birbirinden talihsiz olaylar...
06 Eylül 2019 Cuma 18:51
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