The Crow

Bruce Lee'nin kendisi gibi aktör olan oğlu Brandon Lee, The Crow filminin setinde, rol icabı düşmanı olan Michael Massee'nin kendisine silah doğrulttuğu sahnede gerçekten vuruldu... Boş olması gereken silahın içinde bırakılan birkaç kurşun yüzünden son nefesini veren Lee, ihmalkarlığın kurbanı oldu.