Film setinde yanlışlıkla yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in telefonu incelenecek

Rust film çekimlerinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olan Alec Baldwin’in cep telefonu için arama emri çıkarıldı.

Rust film çekimlerinde yanlışlıkla görüntü yönetmenini vurarak ölümüne neden olan Alec Baldwin’in cep telefonu için arama emri çıkarıldı.

Mahkeme, Alec Baldwin’in telefonundan olayın yaşandığı anın öncesi ve sonrasına ilişkin bilgi alınabileceğini söyledi.

Polis soruşturması sette Balwin'in kullandığı silaha gerçek kurşunların nasıl ve kim tarafından konulduğuna odaklanıyordu. Kayıtlara göre Baldwin, silahın boş olduğuna inanıyordu.

Baldwin, kovboy filmi 'Rust'ın hem başrolü hem de yapımcısıydı.