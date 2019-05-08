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Film Terapisti Kerem Kaban Yakın Doğu Üniversitesi'nde Atölye Çalışması Yaptı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo-TV ve Sinema Bölümü tarafından Yaşar Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Film Terapisti Kerem Kaban’nın katılımıyla "Film Terapi" başlıklı atölye çalışması düzenledi.
Film Terapisti Kerem Kaban Yakın Doğu Üniversitesi'nde Atölye Çalışması Yaptı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden verilen bilgiye göre,  Türkiye'nin tek film terapisti olan Kerem Kaban, İletişim Fakültesi kompleksinde yer alan Engelsiz Sinema Salonu ve Aktivite Merkezi'nde dezavantajlı bireylerle buluşarak, bilişsel-davranışsal yaklaşımlar için destekleyici, ruhsal eksikliği tamamlayıcı ve hızlandırıcı bir araç olarak kullanılan Film Terapi ile atölye çalışması uyguladı. Terapi, hikâyeler, mitler, espriler ve rüyalara benzer şekilde metaforları kullanan filmler, kişinin bilişsel yapısını anlamayı kolaylaştırırken izlediği filmdeki davranışa öykünerek yaşamının eksik kalan kısımlarını onarmaya yardımcı oluyor.

Terapiye katılan bireyler, Kerem Kaban ile 3 gün boyunca, kendi yazdıkları senaryoları kamera ile kaydetti. Yapılan kayıtlar önümüzdeki günlerde kurgulanarak paylaşıma açılacak.

Engelsiz Eğitim Başladı…

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Telsim işbirliğinde geçtiğimiz yıl Kasım ayında hizmet vermeye başlayan "Engelsiz Sinema ve Aktivite Merkezi" bünyesinde Yaşam Boyu Eğitim Merkezi tarafından verilen sertifikalar ile Eğitim Programları da başladı. İlk etapta, Kurgu Operatörlüğü, Çağrı Merkezi Operatörlüğü ve Radyo-Televizyon Sunuculuğu Programları eğitimleri başlarken, katılımcılar ilgi alanlarına göre katıldığı eğitimlerle meslek edinecek.

 

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