Filmleri aratmayan operasyon: 57 saat sonra 274 metrelik mağaradan kurtarıldı

Galler’in Penwyllt bölgesinde bulunan Ogof Ffynnon Ddu mağarasına giden iki maceracı için düzenlenen kurtarma operasyonu ülkenin gündemine oturdu.
Adı açıklanmayan mağaracılardan biri 274 metre derinliğindeki Ogof Ffynnon Ddu’da düşerek ağır yaralandı. Vücudunda kırıklar oluşan adam için arkadaşı yardım çağırdı. Yaralı şekilde mahsur kalan mağaracı için cumartesi günü kurtarma çalışması başlatıldı.
40’lı yaşlarında olduğu belirtilen adam için 12 saatlik vardiyalarla 250 kişi gece gündüz demeden çalıştı. 57 saat süren ve nefeslerin tutulduğu çalışmaların ardından mağaracıya ulaşıldı.
Mağaradan çıkarıldıktan sonra hava ambulansıyla Swansea’ye götürülen mağaracı tedavi altına alındı.
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