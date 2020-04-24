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"Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalbe zararlı"

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İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, filtre kahvenin sağlığa faydalı olduğuna ve ömrü uzatabileceğine ancak Türk kahvesi gibi kaynatılarak yapılan kahvelerin kalp hastalıkları riskini artırdığı ifade edildi. 
"Filtre kahve ömrü uzatıyor, Türk kahvesi kalbe zararlı"

İsveç Gothenburg Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada, filtre kahvenin sağlığa faydalı olduğuna ve ömrü uzatabileceğine ancak Türk kahvesi gibi kaynatılarak yapılan kahvelerin kalp hastalıkları riskini artırdığı ifade edildi. 

WebTekno'nun, European Journal of Preventive Cardiology adlı bilim dergisinden aktardığına göre; araştırma 508 bin kişinin katılımıyla 20 yıldan uzun bir sürede; 20 ila 79 yaş arasındaki Norveçli kadın ve erkekler üzerinde gerçekleştirildi.

Araştırma heyetinin başkanı, kamu sağlığı ve toplum hekimliği uzmanı Prof. Dag Thelle, "Filtre edilmemiş kahve, kolesterolü artıran maddeler içeriyor. Kahve, filtre kullanılarak bunlardan arındırılabilir. Filtre kullanımında kalp krizi ve erken ölüm olasılığı daha az" dedi.

Prof. Thelle, "Çalışmamız, kahve yapma yöntemleriyle kalp krizi ve uzun ömür arasında bir bağ olduğunu gösteren güçlü ve ikna edici bulgular içeriyor" diye konuştu.

CNN'in beslenme uzmanlarından Lisa Draye; konuya ilişin, "Kaynatılarak yapılan Yunan ya da Türk kahvesi veya "French press" yöntemiyle yapılan kahve, yüksek miktarda cafestol ve kahveol içeriyor. Bunlar kahvede ve tortusundaki (telvesinde) yağ damlacıklarında bulunan kimyasallar. Çalışmalar, bu maddelerin trigliserid ve LDL kolesterol seviyesini artırabildiğini gösteriyor. Bu yüzden filtre kahve için. Kağıt filtre, bu kimyasalları tutabilir" dedi. LDL 'kötü kolesterol' olarak da biliniyor.

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