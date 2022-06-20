FINA karar verdi: Trans bireyler erkek ya da kadın kategorisinde olamayacak

Uluslararası Yüzme Federasyonu, yüzme dünyasında tartışılan konuyla ilgili son kararını verdi. Lia Thomas'ın tartışmalara neden olduğu konuyla ilgili trans kadın yüzücünün, kadınlar kategorisinde yarışamayacağını duyurdu.

Yüzmede son zamanların tartışılan konusunda karar verildi. FINA (Uluslararası Yüzme Federasyonu) ergenliğini erkek olarak geçirmiş olan bireylerin kadınlar kategorisinde yarışamayacağına karar verdi.

Tartışmalar, 2019 yılında cinsiyet değiştiren Will Thomas’ın Lia Thomas ismiyle kadınlar kategorisinde yarışmalara çıkmasıyla başladı. Erkekler kategorisinde başarılı olamayan Thomas, trans birey olduktan sonra Aralık 2021'de kadınlar kategorisinde en iyi dereceleri elde ederek en yakın rakibi takım arkadaşına 38 saniye fark atması ABD basınında geniş çaplı tartışmalara neden olmuştu.

%71 İLE KARAR ALINDI

Macaristan’ın Budapeşte şehrindeki dünya şampiyonasında 152 ulusal federasyonun yaptığı oylamada %71’lik yüzdeyle trans bireyler için karar alındı. FINA, trans bireylerin ilaç yoluyla testosteron seviyelerini düşürdükten sonra bile kadın yüzücülere karşı önemli bir avantaja sahip olduğu raporlanması nedeniyle trans bireylerin kadınlar kategorisinde yarışmasını yasakladı.

Fina, yeni politikasının bir parçası olarak bazı etkinliklerde trans kadınlar için “açık” bir kategori oluşturmak için bir çalışma grubu oluşturma sözü verdi.

“BEN ERKEK DEĞİLİM, KADINIM”

Sports Illustrated dergisine 3 Mart’ta verdiği söyleşide Thomas, sporcu olarak karşılaştığı trans karşıtı düşmanlıkla ilgili kendini savunarak “Ben erkek değilim. Ben bir kadınım, bu yüzden kadınlar takımına aitim. Translar, diğer tüm sporcuların gördüğü saygıyı hak ediyor” ifadelerini kullanmıştı.