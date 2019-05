Game of Thrones’in 8. Sezonundan sonra adeta yıkıldık. How I Meet Your Mother olsun Lost olsun bizdeki kalp kırıkları hala devam ederken üstüne G.O.T’un eklenmesiyle paramparça olduk. Biz de bu kalp kırıklarıyla sizler için finaliyle gayet TATMİN etmiş, tatmin etmese bile G.O.T. kadar parçalamamış 15 tatlı/iddialı güzel güzel diziler listeledik. Yıllar sonra da izlerken bize üzmeyecek diziler… En azından hepsinin son bölümünü bir kez daha izleyip tatmin olabiliriz! ( Önemli Uyarı! Liste karışık olarak hazırlanmıştır, madde sayıları dizilerin daha iyi olduğunu yansıtmamaktadır.)