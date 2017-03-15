 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.857
  • Altın 143,487
  • Dolar 3,7210
  • Euro 3,9536
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKANevşehir'de balon kazası

Financial Times: AB ile gerilim Erdoğan için lütuf oldu

»
Financial Times: AB ile gerilim Erdoğan için lütuf oldu
İngiliz Financial Times gazetesi, Türkiye ile Hollanda arasındaki krizle ilgili olarak, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın otokrasi için son girişiminde Hollanda ile tartışmaya girdiğini' yazdı.

Gazetenin başyazısında 'Erdoğan'ın her zaman mağduru oynama konusunda başarılı olduğu' yorumu yer alırken, 'Hollanda ile girdiği tartışmanın da "kendisine otokratik güçler getirecek olan referanduma katkı sağladığı' belirtildi.

Başyazıda ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Türk cumhurbaşkanının şikayet etmeye hakkı yok. Siyasetçilerin yurtdışında miting yapmak gibi bir hakları yoktur.

"Pek çok Avrupalı, referandum ile gücünü atırmayı hedefleyen Erdoğan'a bir platform sunmak istemiyor.

"Avrupa Konseyi bu durumu 'otoriter ve kişisel bir rejime doğru gerileme' olarak tanımlamakta haklı.

"Seçim kampanyalarının ustası olan Erdoğan, bu seçimde kendisini savunmakta zorlanıyordu. Talihsiz olan gerçek şu ki, AB ile yaşanan gerilim Erdoğan için bir lütuf oldu. Nazi söylemleri Avrupalıların kulağına komik gelse de Türk milliyetçilerinin hoşuna gidiyor.

"Gerçek şu ki, Türkiye'de Avrupa yanlısı olanlar, görüşlerini açıklamakta her zamankinden daha fazla zorlanacak."

Gardner: AKP'nin taktiklerinin işe yaramadığı söylenemez

Gazetenin dış haberler editörü David Gardner da Türkiye ile AB ülkeleri arasında artan gerilime değinen bir makale yazdı.

"2002'den beri kazandığı 10 seçim zaferinin ardından kimse Erdoğan ve neo-İslamcı Adalet ve Kalkınma Partisi'nin taktiklerinin işe yaramadığını söyleyemez" diyen Gardner, 'Erdoğan'ın içgüdüleri olan kutuplaştırma ve gerilimi artırmanın, partisi için fabrika ayarı konumunda bulunduğunu' belirtti.

'Erdoğan'ın otoriterliğe kaymasının Türkiye'nin AB üyeliği hayallerine son verebileceğini' belirten Gardner, 'referandumda getirilmek istenen değişikliklerle güçler ayrılığı ve hukukun üstünlüğünün yok edileceğini' yazdı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Almanya sinyali verdi: Türklerin seçim kampanyalarının yasaklanması mümkün15 Mart 2017 Çarşamba 14:34
  • ABD’den krize ilk yorum: Karşılıklı saygı içerisinde çözülmeli15 Mart 2017 Çarşamba 14:34
  • İzvestiya: Rusya ve Türkiye S-400 füzelerinin fiyatını görüşüyor15 Mart 2017 Çarşamba 14:33
  • Yayman: Bu yıl Rusya’dan 5 milyon turist bekliyoruz15 Mart 2017 Çarşamba 14:27
  • Mahkeme: Zorunlu din dersinin hukuka aykırılığı açık15 Mart 2017 Çarşamba 14:26
  • Başbakan Yıldırım Gürcistan'a gidecek15 Mart 2017 Çarşamba 12:24
  • Mercy Corps'un Türkiye izni iptal edildi15 Mart 2017 Çarşamba 12:22
  • Adalet Bakanı Bozdağ: Bütün uluslararası toplumun ayağa kalkması lazım15 Mart 2017 Çarşamba 12:20
  • 'Büyükanne projesi'nde maaş hakkı kazananlar açıklandı15 Mart 2017 Çarşamba 12:19
  • Çelik: Türkiye'deki Hollanda yatırımları risk altında değil15 Mart 2017 Çarşamba 12:13
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti