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Financial Times: Batı, Ukrayna’nın “garantör ülke” talebine mesafeli

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İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın olası bir ateşkes anlaşmasına Türkiye dahil bir dizi ülkenin garantör olarak dahil olması talebine Batı'nın “Bu bizi savaşa sokar” gerekçesiyle sıcak bakmadığını yazdı.
Financial Times: Batı, Ukrayna’nın “garantör ülke” talebine mesafeli

İngiliz Financial Times gazetesi, Ukrayna'nın olası bir ateşkes anlaşmasına Türkiye dahil bir dizi ülkenin garantör olarak dahil olması talebine Batı'nın “Bu bizi savaşa sokar” gerekçesiyle sıcak bakmadığını yazdı.

Financial Times'ın haberine göre Ukrayna, ateşkes için BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri Rusya, ABD, İngiltere, Fransa ve Çin'in yanı sıra Türkiye ve Almanya'dan da gelecekteki olası bir saldırıya karşı güvenlik garantisi talep ediyor. Ateşkes görüşmeleriyle ilgili bilgi sahibi bir yetkili, ittifak üyesi olmayan Ukrayna'nın bu talebinin, NATO'nun “bir üyeye yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş saldırı olarak değerlendirileceği” yönündeki 5. Maddesi’ne benzer bir güvenlik garantisi olduğuna dikkat çekti.

Gazetede dün 15 maddelik bir barış anlaşmasının gündemde olduğu belirtilmiş, Rusya ise haberle ilgili “Bazı doğru unsurlar var ama genel olarak gerçeği yansıtmıyor” açıklamasını yapmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in danışmanı Mykhailo Podolyak da Rusya'yla ateşkes görüşmelerinde Ukrayna'nın gelecekte saldırıya uğramayacağına dair bir dizi ülkeden güvenlik garantisi istediğini belirtmişti. Rusya'nın da buna karşılık Ukrayna'dan “tarafsızlık ve yabancı üsleri topraklarında barındırmama” sözü istediği kaydedilmişti.

Financial Times, birçok Batılı yetkilinin böyle bir anlaşmanın nasıl işleyeceğini sorguladığına dikkat çekti. Üst düzey bir Avrupalı diplomat da, ateşkes anlaşmasının koşullarının bilinmediğini söyleyerek “Bunun amacı ne? Ne konuda anlaşıyorlar? Benim için bunlar belirsiz” dedi.

“GARANTÖR ÜLKELERİ RUSYA’YLA SAVAŞA SOKAR”

Bir Batılı yetkili, “Hedeflenen sonuç imkansız. Yani imkanı var da ben Rusların istedikleri buyken neden böyle bir savaşa giriştiklerini anlamadım” diye konuştu.

Financial Times, garantör olması talep edilen Türkiye dahil 7 ülkenin böyle bir güvenlik garantisi vermesi halinde gelecekteki olası bir saldırıda Ukrayna'yı savunmak için ülkeye asker göndermek zorunda kalacağının altını çizdi. Bir yetkili bunun garantör devletler açısından “büyük bir sorumluluk” olacağına, bu ülkelerin böyle bir anlaşmayla Kiev'i savunmak adına Rusya'yla savaşa girebileceğine vurgu yaptı.

İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, geçen çarşamba günü yaptığı konuşmada “Kiev'in garantör ülke talebinin” detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini söylemişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözcüsü Dimitri Peskov da Ukrayna'nın Avusturya ve İsveç gibi tarafsız bir statüsü olabileceğini öne sürmüştü.

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