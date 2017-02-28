Financial Times: 'Erdoğan devrimini tamamlıyor'

İngiltere'nin Financial Times gazetesinde Türkiye muhabiri Mehul Srivastava imzasıyla "Erdoğan devrimini tamamlıyor" adında bir analiz yayımlandı.

Okulların müfredatında bu yıl yapılan bir değişiklikle öğrencilere iki video izletildiği anekdotunu vererek başlayan yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mustafa Kemal Atatürk arasındaki yöntem benzerliği vurgulanıyor.

Müfredatın 'kimilerince ikinci devrim' olarak tanımlanan süreci kutladığı aktarılıyor.

Gösterilen videolarda Atatürk'ün Gelibolu'daki görüntülerinin ardından Erdoğan'ın 15 Temmuz'daki darbe girişiminin bastırılmasına ilişkin görüntülerinin geldiği belirtiliyor.

Mesajın "Atatürk'ün kurucu, Erdoğan'ın koruyucu" olduğu belirtilen yazıda, iki liderin siyasi görüşleri arasındaki farka rağmen benzeştikleri, "Atatürk gibi Erdoğan da kendini gücü halkın iradesinden gelen ve ideallerini yansıtacak şekilde toplumu yeniden yaratan bir sosyal mühendis unvanına sahip demir yumruklu bir lider olarak sunuyor" ifadesiyle anlatılıyor.

"Erdoğan'ın başlattığı devrimi tamamlaması için 16 Nisan'daki referandumu kazanması" gerektiği belirtilirken 15 Temmuz'un ardından Erdoğan'ın 'tasfiye silahını' kullandığı belirtiliyor.

'Erdoğan bir tehlike görüyor'

Haber için konuşan Erdoğan'a yakın olan eski isimlerden bir kaynak, "Arkadaşım Erdoğan bir tehdit görüyor, gerçek bir tehdit, bu yüzden bununla savaşmalı. Kaygı verici olan ise bunun hiçbir zaman sona ermemesi ve kimsenin kendini güvende hissetmemesi" diyor.

Resmi Gazete'nin görevden almaların duyurucusu haline geldiği belirtilen haberde, bir kaynak ihraç edilen kamu görevlileri yerine iktidarda bulunan AKP'ye (Adalet ve Kalkınma Partisi) yakın isimlerin getirildiğini iddia ediyor.

'10 milyon dolarlık mal varlığına el kondu'

Resmi Gazete'nin aynı zamanda ülkenin mal varlığını da kontrol etme aracı haline dönüştüğünü yazan makale, darbe girişimiyle suçlanan Fethullah Gülen'e yakın isimlerin 10 milyon dolarlık mal varlığına el konduğu belirtiliyor.

"10 yıldır bu iş sahipleri, Erdoğan ve Gülen sekülerlere karşı işbirliği yaparken hükümetten aldıkları sözleşmelerle zenginleşti" diyen yazıda sadece 100 milyon dolarlık bir değeri olan otobüs şirketinin sahibi olan Galip Öztürk'ün piyasa değeri bir zamanlar 6 milyar dolar olan Koza İpek gibi bir gruba sadece Erdoğan'ın istediğini yapabileceği için talip olduğu aktarılıyor.

Yazıda aynı zamanda varlık fonunun da Resmi Gazete'de yer alan duyuruyla kurulduğu hatırlatılıyor.

Cumhurbaşkanı'nın bir danışmanı ise referandumun Erdoğan'ın halka daha çok hesap vermesi için yapıldığını söylerken, "Sayın Erdoğan uzun zamandır, Kemalistlere, sekülerlere, Gülencilere karşı bir mücadele veriyor. Etkileri hemen ortadan kalkmadı, Cumhurbaşkanı seçilmesinin gerektirdiği ne yapmaya kalksa engelliyorlar" diyor.