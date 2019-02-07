Financial Times: Erdoğan seçim yaklaştıkça ekonomik ‘hileler’e başvuruyor

İngiliz Financial Times'ın Türkiye temsilcisi Laura Pitel tarafından kaleme alınan “Erdoğan seçimler yaklaştıkça ekonomik ‘hileler’e başvuruyor” başlıklı yazıda şu ifadelere yer verildi.

“Mali disiplin vaatleri, seçmenlerin moralini yükseltecek harcama seçeneklerini sınırlıyor.

Daha önceki seçimlerde işler zorlaştığında Erdoğan seçmenlere para dağıtmak konusunda neredeyse hiç tereddüt etmedi. Fakat zor bir yerel seçim yaklaşırken cumhurbaşkanı ve kurmaylarının eli kolu bağlı.

Bu ekonomik seçim hileleri, devlet bankalarına sırtını dayamaktan, perakendecileri fiyatları aşağı çekmeye zorlamaya kadar değişiyor. Analistler bu yaklaşımın sürüp sürmeyeceği veya gergin bir cumhurbaşkanının ne pahasına olursa olsun seçimi kazanmak için eninde sonunda daha geleneksel harcama taktiklerine başvurup başvurmayacağı konusunda endişeli.”