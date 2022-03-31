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Financial Times: İstanbul’daki müzakerelere rağmen Batı, Putin’e “tam baskıyı” sürdürüyor

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Habere göre Batı, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen barış görüşmeleri sonrasında gelen olumlu sinyallere karşın Rusya lideri Vladimir Putin'e baskıyı sürdürecek.
Financial Times: İstanbul’daki müzakerelere rağmen Batı, Putin’e “tam baskıyı” sürdürüyor

İngiliz Financial Times gazetesi, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri operasyonları azaltacağı yönündeki açıklamasına rağmen ABD ve Avrupa ülkelerinin Rusya'ya yönelik ekonomik yaptırımları daha da artırma konusunda fikir birliği içinde olduğunu yazdı.

Habere göre Batı, Rusya ve Ukrayna arasında İstanbul'da düzenlenen barış görüşmeleri sonrasında gelen olumlu sinyallere karşın Rusya lideri Vladimir Putin'e baskıyı sürdürecek.

Rusya, görüşmeler sonrasında birliklerini Kiev çevresinden çekerek Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine yoğunlaşacağını açıklamıştı. Bu açıklama görüşmelerle ilgili umut verse de Ukrayna hükümeti ve Batılı ülkeler Rusya'nın bu konudaki samimiyetine kuşkuyla yaklaşıyor.

ABD'li ve Avrupalı yetkililer, Ukrayna'da tam bir ateşkes ve Rus ordusunun işgal edilen topraklardan çekilmesi gerçekleşmeden Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmeyeceğini bildirdi. Rus birliklerinin Kiev çevresinde ve diğer bölgelerde saldırıları sürdürmesi de olası ateşkese dair artan umutları yeniden söndürdü.

“YAPTIRIMLAR DAHA DA ARTIRILACAK”

Financial Times'a konuşan ABD ve AB yetkilileri, Moskova'yı hedef alan mevcut yaptırımların daha da artırılmasının gündemde olduğunun altını çizdi. Gazeteye konuşan bir AB yetkilisi, şu aşamada Rusya'ya yaptırımları hafifletmenin “Putin'i ödüllendirmek” anlamına geleceğini belirterek “Ateşkes müzakereleri ve sahada yaşananlar arasında bir uyuşmazlık var” dedi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson da dün yaptığı açıklamada ateşkes görüşmeleri sürerken yaptırımların azaltılmasının akıl dışı olacağını ifade etti.

“AB’Yİ BİR ARADA TUTMAK ZOR”

ABD Başkanı Joe Biden da geçen hafta ‘ düzenlenen NATO zirvesinde Avrupa'nın Rusya'ya yönelik uzun vadeli yaptırımları hazır olması gerektiğini söylemişti.

NATO'nun eski Genel Sekreter Yardımcısı Rose Gottemoeller, Rusya'nın ateşkes müzakerelerini yaptırımların hafifletilmesi için bir baskı aracı olarak kullanabileceğine dikkat çekerek “Şu anda AB'yi bir arada tutmak hassas ve zor bir mesele” dedi.

AB geçen hafta yayınladığı ortak açıklamada, “Rusya'nın Ukrayna'daki saldırı kapasitesini azaltmak için yaptırımları artırma yönünde koordineli şekilde hareket edeceğini duyurmuştu.

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