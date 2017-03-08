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Financial Times: Merkel, Türk bakanlara toplantı yasaklarında geri planda

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Financial Times: Merkel, Türk bakanlara toplantı yasaklarında geri planda
İngiliz Financial Times gazetesi, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türk bakanların anayasa referandumu öncesi ülkesinde yapmak istedikleri bazı toplantıların yasaklanması konusunda düşük bir profil çizdiğini yazdı.

Gazeteye göre Almanya'da bu konuda görüşlerinde ısrarcı olan hükümet değil belediyeler.

Financial Times'ın dış haberler sayfasındaki haber, gazetenin Berlin muhabiri Stefan Wagstyl'in imzasını taşıyor. Haberin başlığı, "Yerel yetkililer Erdoğan'ın bakanlarının toplantılarını yasaklarken, Merkel geri planda duruyor".

Gazetedeki haber şu satırlarla başlıyor:

"Angela Merkel, siyasi sorunların çözümünde tereddütlü olması ile bilinir. Ancak en hassas dış politika sorunlarından biri olan Türkiye ile ilişkiler konusunda belediye bürokratlarının öncülük etmesine izin vermesi, onun standartları için bile fazla görünüyor."

Haberde Almanya'ba birçok kentte ve kasabada yetkililerin yerek yönetmelikleri gerekçe göstererek Türk bakanların toplantılarını yasakladıkları hatırlatılıyor.

Financial Times'ın bu noktada verdiği son örnek, Hamburg Belediyesi'nin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir toplantısını yangın önlemlerinin yetersizliği gerekçesiyle iptal etmesi. Bakan Çavuşoğlu bunun üzerine Hamburg'daki Türk Başkonsolosluğu'nun rezidansında bir konuşma yapmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin katılacakları toplantılar Daggenau ve Köln Belediyeleri tarafından iptal edilmiş, bakan Zeybekçi daha sonra Köln'de bir otelin toplantı salonunda konuşmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'yı sert bir dille eleştirmişti.Tüm bu gelişmeleri hatırlatan Financial Times, Almanların özellikle Die Welt gazetesinin Türkiye muhabiri Deniz Yüzel'in tutuklanmasına öfkelendiklerini belirtiyor.

Haber şu satırlarla sürüyor:

"Almanya Başbakanı, Türkiye'yi daha sert eleştirmedi. Zira Ankara ile bağlarının en önemli unsuru olan AB ile Türkiye arasındaki Doğu Akdeniz'den göçmen akışını dizgileyen anlaşmanın rafa kaldırılmasından çekiniyor.

"Merkel hükümeti Türk bakanlara ve referandum kampanyası kapsamında Almanya'ya gitmeyi değerlendirdiği bildirilen Sayın Erdoğan'a seyahat yasağı getirilmesini planlamıyor. Sayın Merkel bu hafta bu tip ziyaretlerin, uygun nitelik taşıması ve önceden bildirilmesi halinde yasal olarak mümkün olduğunu söyledi."

'Alman siyasetçiler Merkel'in taktikleri konusunda bölündü'

Financial Times'a göre Almanya'da siyasetçiler, Merkel'in Türkiye'ye karşı izlenen siyasete ilişkin taktikleri konusunda bölünmüş durumda. Lideri olduğu muhafazakar Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) Merkel'i büyük oranda desteklese de, Almanya'da bu konuda farklı düşünen siyasetçiler de var.

Gazeteye konuşan Almanya Parlamentosu'nun alt kanadı Bundestag'ın Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Norbert Röttgen ise Merkel'in mülteci anlaşmasını muhafaza etmeye odaklandığını vurgulyarak, "Bence Başbakan soğukkanlı olmakta haklı" demiş.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi'nin milletvekillerinden Özcan Mutlu da, yasakların sadece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "mağduru oynama" fırsatı verdiği kanısında.

Merkel'in partisi CDU'nun Hamburg İl Başkanı André Trepoll ise Türk siyasetçilerin Türlkiye'de istediklerini yapabileceklerinin ancak bunun "Hamburg'da ya da Almanya'da" mümkün olmadığını söylüyor.

Alman hükümetine görevini yapma çağrısında bulunan Alman Kentler Birligi'nin başkan yardımcısı Ulrich Maly ise Türk siyasetçilerin Almanya'da hangi koşullarda kampanya faaliyeti yürütebileceklerine iki ülkenin birlikte karar vermeleri gerektiğini belirtiyor ve ekliyor:

"Bu sorun Almanya'da belediyelere bırakılmamalı. İhtiyaç duyulan, dış politika ve diplomasi."

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