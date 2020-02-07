  • BIST 121.963
  • Altın 301,569
  • Dolar 5,9831
  • Euro 6,5620
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 9 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 9 °C
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara 2 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

Financial Times: Trump, Huawei Yüzünden Boris Johnson'a Çok Kızdı

» »
Financial Times: Trump, Huawei Yüzünden Boris Johnson'a Çok Kızdı
Financial Times: Trump, Huawei Yüzünden Boris Johnson'a Çok Kızdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İngiltere'nin Çinli teknoloji şirketi Huawei'ye ülkenin 5G altyapısında hizmet sağlayıcı olarak yer verme kararı sonrası İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la tartıştığı iddia edildi.

Financial Times gazetesinin isimlerini vermediği Londra ve Washington'daki yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD Başkanı Trump, geçen hafta İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la telefonda görüştü. 
Huawei konusunda uyarıları dinlenmeyen Trump, tepkisini sert şekilde ifade etti. Görüşmenin "çok zor" geçtiği ve Trump'ın tonunun İngiliz yetkilileri şaşırttığı belirtildi. 

Gazetenin ulaştığı İngiltere Başbakanlık Ofisi ise görüşmeye ilişkin daha önce yayınlanan basın açıklaması dışında ekleyecekleri bir şey olmadığını kaydetti.
Daha önce konuya ilişkin yayınlanan açıklamada, "Başbakan, piyasanın çeşitlendirilmesi ve az sayıda şirketin hakimiyetinin kırılması için benzer düşünen ülkelerin birlikte çalışmasının önemini vurguladı." ifadeleri kullanılmıştı.
Beyaz Saray da değerlendirme yapmadı.
ABD'NİN HUAWEİ BASKISI

ABD, Çin devletinin bir uzantısı olmak ve Çin istihbaratının sırları çalmasına yardım etmekle suçladığı Huawei'nin güvenlik riski oluşturduğunu savunuyor. 
Huawei'nin mobil ağ ürünlerinin kullanılmasının ABD'nin istihbarat paylaşımını sınırlayabileceğini de belirten

Washington, şirket ekipmanlarının kullanılmaması için ülkelere baskı yapıyor.
Geçen günlerde Çinli şirkete mobil ağlarda sınırlı bir rol verme kararı alan İngiltere ise, Huawei'yi liste dışı bırakmanın 5G'yi geciktireceğini ve maliyetin de kullancılar için artacağını savunuyor. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'da Yüksek Hızlı Tren Raydan Çıktı: 2 Ölü06 Şubat 2020 Perşembe 13:56
  • BM Güvenlik Konseyi'nden acil toplantı kararı: Konu Türkiye-Suriye çatışması06 Şubat 2020 Perşembe 10:26
  • Lastik değiştirirken elleri çamurluğa sıkışan sürücü, 911'i ayak parmaklarıyla arayarak kurtuldu05 Şubat 2020 Çarşamba 15:35
  • Schengen vizesi başvurularında neler değişti?05 Şubat 2020 Çarşamba 15:09
  • Schengen vizesine başvuruda yeni kurallar05 Şubat 2020 Çarşamba 13:14
  • İkinci Dünya Savaşı'nda düşen Sovyet uçağının enkazı Karadeniz’den çıkarıldı.05 Şubat 2020 Çarşamba 13:04
  • İki Türk’ün İsmi AB’nin Yaptırım Listesine Alındı05 Şubat 2020 Çarşamba 12:13
  • Almanya, 1 Mart itibariyle nitelikli iş gücü için kapılarını açıyor05 Şubat 2020 Çarşamba 10:58
  • İngiltere, Hibrit Dahil Fosil Yakıtla Çalışan Tüm Araçların Satışı 2035'te Sona Erecek05 Şubat 2020 Çarşamba 10:51
  • AB, Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' Planını Reddetti05 Şubat 2020 Çarşamba 10:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti