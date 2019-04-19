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Financial Times: Türkiye, Merkez Bankası milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor

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Financial Times: Türkiye, Merkez Bankası rezervlerini güçlendirmek için milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor
Financial Times: Türkiye, Merkez Bankası milyarlarca dolarlık kısa vadeli borç kullanıyor

İngiltere'de yayımlanan Financial Times gazetesi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) kısa vadeli borçlanma yoluyla dolar rezervlerini artırmasının, yeni bir kur şoku karşısında TL'nin değerini korumak için yeterli adım atıp atamayacağı konusunda yatırımcı ve analistlerin şüphe duymasına yol açtığını yazdı.

Haber Financial Times'ın (FT) ilk sayfasında yayımlandı.

TCMB Nisan ayı başında net döviz rezervini 28,1 milyar dolar olarak açıklamıştı. Bazı yatırımcılara göre bu seviyenin de yetersiz olduğunu yazan FT'deki haberde, "Kendi hesaplamalarımız, rezervlerin 25 Mart'tan bu yana alışılmadık bir hızla artan kısa vadeli dış borçlanma ve swap işlemleriyle desteklendiğini gösteriyor. Bu swap işlemleri dışarıda tutulduğunda net rezervlerin 16 milyar doların altında olduğu gözüküyor" denildi.

Gazeteye göre analistler Türkiye'nin piyasalarda olası bir krize karşılık verecek finansal savunmasının yeterli olmadığından endişeleniyor.

FT, konuyu Merkez Bankası'na da sorduklarını aktarıyor ve "Merkez Bankası gönderdiği yazılı cevaplarda ilk kez döviz rezervlerinin swap işlemlerinden etkilenmiş olabileceğini ifade etti. Ancak bu işlemlerin tamamen uluslararası normlara uygun bir şekilde yapıldığını da vurguladı" diyor

Gazeteye konuşan ve adını vermek istemeyen eski bir üst düzey TCMB yöneticisi, rezerve eklenen bu kaynakların kazanılmayıp borç alınan paralar olduğunu söyledi ve ekledi:

"Bu Merkez Bankası rezervlerini artırmanın geleneksel bir yolu değildir.

Borçlanmada 26 kat artış

Bloomberg verilerinden TCMB bilançosunu inceleyen FT, 1 Ocak-25 Mart döneminde borçlanmanın 500 milyon doları aşmazken, 8 Nisan'da bu miktarın 13 milyar dolara tırmandığını yazdı.

Haberde "TCMB bu kaynağı, Türkiye'de yerleşik bulunanların paralarını artan bir oranda döviz mevduatlarına yatırması sonrasında Türk bankalarından borç alarak oluşturdu" dendi.

BlueBay Varlık Yönetimi'nin gelişmekte olan pazarlar stratejisti Tim Ash, "Kapalı kapılar ardında olanlara dair genel bir rahatsızlık var" dedi.

Haberde şu ifadeler yer aldı:

"TCMB'nin faaliyetlerini yakından inceleyen beş yatırımcı ve analist, isimlerini gizli tutmak şartıyla rezervlerden endişelendiklerini söyledi. Bazıları, Türk yetkililerin TL'ye karşı kısa pozisyon tavsiye eden ABD merkezli uluslararası yatırım bankası JP Morgan'a açtığı soruşturmanın ardından konuşmaktan çekindi.

"TCMB'nin bu hamlesi, bankanın yerel seçimler öncesi TL'nin değerini yüksek tutmak için rezervlerini tükettiğine dair endişeleri artırdı. TCMB bununla ilgili yorum yapmayı reddetti."

Türkiye'nin 12 ayda 177 milyar dolar dış borç ödemesi gerektiğini hatırlatan FT'ye konuşan Tim Ash, "İster net rezerve bakalım ister brüt rezerve, sonuçta yeterli rezerve sahip olmadıkları görülüyor. Piyasadaki herkes Türkiye'nin TL'yi etkili ve sürdürülebilir bir şekilde korumak için yeterli rezervi kalmadığını biliyor" dedi.

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