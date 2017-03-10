Financial Times: Washington'un Kürtlere desteği Ankara'yı çileden çıkardı

İngiliz Financial Times gazetesi, Başbakan Binali Yıldırım'ın dün bazı yabancı gazetecilere yaptığı ve ABD'yi, YPG'yi Rakka operasyonuna dahil etmeme konusunda uyardığı açıklamalarına sayfalarında yer verdi.

Financial Times'ın dünya haberleri sayfasındaki haber, gazetenin Ankara'daki muhabiri Mehul Srivastava ile Beyrut'taki muhabiri Erika Solomon'un imzalarını taşıyor.

Haberin başlığı, "Türkiye ABD'yi, Suriye yüzünden ilişkilerin soğuyabileceği konusunda uyarıyor".

Başbakan Yıldırım, ABD'nin, "IŞİD'in Suriye'deki başkenti" konumundaki Rakka'nın geri alınması amacıyla düzenlenecek operasyona, Kürt Halk Koruma Birliklerini (YPG) dahil etmesi halinde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ağır hasar alabileceğini söylemişti.

Financial Times'taki haberde, Yıldırım'ın bu uyarıyı, ABD'nin Suriye'ye 400 takviye asker gönderdiğini duyurduğu bir dönemde yaptığı belirtiliyor.

Amerikan askerleri, YPG'nin ağırlıkta olduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile birlikte çalışacak. SDG ise Financial Times'ın deyimiyle "Washington'un Suriye'de cihatçılara karşı mücadele için tercih ettiği ortak".

Financial Times'a konuşan IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay John Dorrian, SDG'ye her koşulda ateş desteği vermek için takviye asker konuşlandırdıklarını söylemiş.

John Dorrian, Rakka'yı tecrite yönelik operasyonların "birkaç hafta içinde" tamamlanacağını, sonra da kentin nasıl ele geçirileceğine yönelik görüşmelerin başlayacağını belirtmiş.

'Trump yönetimi Kürtleri destekleme niyetinde'

Financial Times'taki haber şu satırlarla sürüyor:

"Takviye asker gönderilmesi, Trump yönetiminin, 'halifelik" ilan eden cihadcı grubun fiili başkenti Rakka'nın geri alınmasında Kürt güçleri destekleme niyetinde olduğunu gösteriyor. Ancak Washington'un Kürt milislere desteği Ankara'yı çileden çıkardı. Zira Ankara PYD'yi, faaliyetleri yasaklı olan ve Türk devletine karşı 30 yıldır isyan eden PKK'nın uzantısı olarak görüyor."

Financial Times, Türkiye'nin geçen yıl Suriye'de başlattığı Fırat Kalkanı Harekâtı'nı da hatırlatmış okurlarına. Harekatın görünürde IŞİD'le mücadeleye yönelik olduğunu ancak Suriye Kürtlerini geriletmek için Suriye toprakları içinde bir tampon bölge oluşturulmasının amaçlandığını da eklemiş.

Gazetedeki haber şu satırlarla sürüyor:

"Ancak Washington'un Rakka'ya yönelik planları ve Rusya'nın Kürt güçlerin Menbiç yakınındaki beş köyün kontrolünü Suriye rejimini devretmesine yönelik anlaşmada arabuluculuk yapma kararı, Ankara'nın işini zorlaştırıyor. IŞİD'in kontrolündeki bölgelere yönelik giderek karmaşıklaşan savaş planlarında Türkiye kendisini; NATO müttefikine taahhütlerini, Rusya'yla aranjmanlarını ve Sayın Esad'ı devirme hedefine ulaşamamayı dengeleme arayışı içinde buluyor."

Financial Times bu noktada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün gittiği Rusya'da Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yapacağı görüşmede Suriye'de yaşananları ele almasının beklendiğini de belirtiyor.

Gazeteye konuşan ancak adı açıklanmayan bir Kürt temsilci ise "Rakka bizim için stratejik bir mesele" demiş ve eklemiş:

"Eğer uluslararası koalisyonla birlikte Rakka'yı alırsak, bölgede hafife alınmaması gereken bir güç olacağız. Orta Doğu'da gerçek bir ağırlığımız olacak."

Washington merkezli düşünce kuruluşu Atlantic Konseyi'nden Aaaron Stein'ın son gelişmelerle ilgili görüşleri de şöyle:

"Savaşın gidişatı bizi son aşamaya yönlendirebilir. Rakka opersyonu başladığında, Türkiye zor durumda kalacak."