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Financial Times’tan analiz: Türkler Erdoğan’ın planına temkinli yaklaşıyor

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Son dönemde Türk Lirası’ndaki hareketlilik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunun gündeminde…
Financial Times’tan analiz: Türkler Erdoğan’ın planına temkinli yaklaşıyor

Son dönemde Türk Lirası’ndaki hareketlilik ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları uluslararası kamuoyunun gündeminde…

İngiltere’nin önde gelen gazetelerinden Financial Times, Türk Lirası’ndaki değer artışı için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın planını analiz etti ve bu planın Türkiye’de nasıl tepkiler aldığını okurlarıyla paylaştı.

Laura Pitel ve Funja Guler imzalı haberde, “Türkler, Erdoğan’ın planına temkinli yaklaşıyor. Ankara sokaklarında, Türk Lirası’na güç vermesi planlanan yeni mevduat ürünleri kafa karışıklığı yarattı. Türkiye’nin başkentinde Türkler devlet destekli iki ürün ile ilgili emin değil” yorumu yapıldı.

Gazeteye konuşan ve uzun bir süredir AKP seçmeni olduğunu söyleyen 60 yaşındaki bir kadın, “Bu plan benim için çok karmaşık, ben bunu düşünmem bile” diyerek altınlarını evde tutacağını söyledi. Hükümet yetkililerinin, milyarlarca dolar değerindeki altının “yastık altında” olduğunu söylediği haberde, konuşan bir banka çalışanı ise müşterilerinin telefonla arayıp bu yeni plan hakkında bilgi aldığını dile getirdi. İsmini açıklamayan bankacı, “Bence birkaç gün düşünüp öyle karar verecekler” ifadesini kullandı.

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