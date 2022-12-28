  • BIST 5.345,61
  • Altın 1084.022
  • Dolar 18.7136
  • Euro 19.8758
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Financial Times’tan Erdoğan hakkında dikkat çeken başyazı

»
2023'e girmeye sayılı günler kala İngiltere'nin saygın gazetelerinden Financial Times dikkat çekici bir başyazı yayınladı. Yazı işleri imzasıyla yayınlanan makalede TC Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında dikkat çekici ifadeler yer aldı.
Financial Times’tan Erdoğan hakkında dikkat çeken başyazı

İngiltere’nin saygın ve köklü gazetelerinden Financial Times, dikkat çekici bir başyazı yayınladı. Yazı işleri imzasıyla yayınlanan makalede, “Dünyanın yeni düzeni ve orta güçlerin yükselişi” başlığı kullanıldı. Makalede büyük güçler arasında yaşanan rekabetin arada kalan ülkeler için yeni fırsatlar doğurduğuna değinildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde ABD ve Avrupa ülkelerinin de taraf olduğuna değinilirken Çin ile Tayvan arasındaki gerilimde de ABD’nin taraf olduğu hatırlatıldı. Makalede, “ABD önderliğindeki batılı ittifak ile Rusya-Çin eksenin rekabet devam ederken bu durum “ara güçler” için de fırsatlar ve tehditler oluşturuyor. Washington, Brüksel, Pekin ve Moskova dünyaya yön vermeye çalışırken arada kalan Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelere daha fazla dikkat göstermeliler” yorumu yapıldı.

“ÜLKESİNDE BASKI ALTINDA AMA…”

Makalede TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir paragraf açıldı. Financial Times’ta yayınlanan analizde, “Türkiye’nin otoriter Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinde baskı altında. Fakat uluslararası arenada elini yetenekli kullandı ve bazı zamanlarda ise kıyasıya kullandı. NATO üyeliğine rağmen Türkiye batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı. Erdoğan hükümeti ayrıca Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini engelledi ve müttefiklerinden talepleri oldu” yorumu yapıldı.

Makalede Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye’nin elinin kuvvetlendiğine dikkat çekilirken, “Türkiye, Ukrayna savaşı Ankara’ya gerçekten bir avantaj sağlarken jeopolitik kozunu kullanabilir. Türkiye Karadeniz’de tahıl anlaşmasına arabuluculuk yaptı ve bu durum dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasını yavaşlattı. Türkiye gelecekteki barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir” ifadesi kullanıldı.

Financial Times’taki yazıda Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika da gündeme gelirken, “Bu ülkeler kendi pozisyonları ile ilgili dikkatlice düşünmeliler. Ekonomik çıkarlarını düşünmeleri ve batının çifte standardını dile getirmeleri mantıklı. Fakat Rusya ve Çin’in kontrolsüz saldırganlığı Türkiye, Endonezya, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi ülkeleri de eninde sonunda tehdit edecektir” yorumu yapıldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Londra Avrupa Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vatan Öz, Alanya’da Gazetecilerle Buluştu27 Aralık 2022 Salı 11:13
  • Erdoğan, “Ronaldo’yu harcadılar” dedi, fakat Filistin konusunda pek de bir şey yapmadığı ortaya çıktı26 Aralık 2022 Pazartesi 18:53
  • Türkiye'de yılbaşı sofrası 2.500 liradan başlıyor25 Aralık 2022 Pazar 15:13
  • Hulusi Akar: "Kıbrıs milli meselemiz..."25 Aralık 2022 Pazar 12:21
  • Dünya enflasyonla savaşıyor, Türkiye izliyor25 Aralık 2022 Pazar 11:25
  • Erdoğan yanlış üniversiteye rektör atadı24 Aralık 2022 Cumartesi 20:14
  • Beşiktaş Bebek’te üstünde restoranın bulunduğu iskele çöktü23 Aralık 2022 Cuma 21:48
  • İmamoğlu’ndan Soylu’ya: Hadi oradan, işine bak!22 Aralık 2022 Perşembe 19:27
  • Türkiye’de yeni asgari ücret belli oldu22 Aralık 2022 Perşembe 12:46
  • Türkiye'de piyasalar TCMB’nin faiz kararına odaklandı22 Aralık 2022 Perşembe 10:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti