Financial Times’tan Erdoğan hakkında dikkat çeken başyazı

İngiltere’nin saygın ve köklü gazetelerinden Financial Times, dikkat çekici bir başyazı yayınladı. Yazı işleri imzasıyla yayınlanan makalede, “Dünyanın yeni düzeni ve orta güçlerin yükselişi” başlığı kullanıldı. Makalede büyük güçler arasında yaşanan rekabetin arada kalan ülkeler için yeni fırsatlar doğurduğuna değinildi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimde ABD ve Avrupa ülkelerinin de taraf olduğuna değinilirken Çin ile Tayvan arasındaki gerilimde de ABD’nin taraf olduğu hatırlatıldı. Makalede, “ABD önderliğindeki batılı ittifak ile Rusya-Çin eksenin rekabet devam ederken bu durum “ara güçler” için de fırsatlar ve tehditler oluşturuyor. Washington, Brüksel, Pekin ve Moskova dünyaya yön vermeye çalışırken arada kalan Türkiye, Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika gibi ülkelere daha fazla dikkat göstermeliler” yorumu yapıldı.

“ÜLKESİNDE BASKI ALTINDA AMA…”

Makalede TC Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayrı bir paragraf açıldı. Financial Times’ta yayınlanan analizde, “Türkiye’nin otoriter Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkesinde baskı altında. Fakat uluslararası arenada elini yetenekli kullandı ve bazı zamanlarda ise kıyasıya kullandı. NATO üyeliğine rağmen Türkiye batının Rusya’ya uyguladığı yaptırımlara katılmadı. Erdoğan hükümeti ayrıca Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini engelledi ve müttefiklerinden talepleri oldu” yorumu yapıldı.

Makalede Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Türkiye’nin elinin kuvvetlendiğine dikkat çekilirken, “Türkiye, Ukrayna savaşı Ankara’ya gerçekten bir avantaj sağlarken jeopolitik kozunu kullanabilir. Türkiye Karadeniz’de tahıl anlaşmasına arabuluculuk yaptı ve bu durum dünya genelinde gıda fiyatlarının artmasını yavaşlattı. Türkiye gelecekteki barış müzakerelerinde de önemli bir rol oynayabilir” ifadesi kullanıldı.

Financial Times’taki yazıda Suudi Arabistan, Endonezya ve Güney Afrika da gündeme gelirken, “Bu ülkeler kendi pozisyonları ile ilgili dikkatlice düşünmeliler. Ekonomik çıkarlarını düşünmeleri ve batının çifte standardını dile getirmeleri mantıklı. Fakat Rusya ve Çin’in kontrolsüz saldırganlığı Türkiye, Endonezya, Hindistan ve Körfez ülkeleri gibi ülkeleri de eninde sonunda tehdit edecektir” yorumu yapıldı.