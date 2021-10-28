  • BIST 1.518,290
  • Altın 552,84
  • Dolar 9,5663
  • Euro 11,0897
  • Lefkoşa 21 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 21 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAAB Ülkeleri Enerji Fiyatlarına Karşı Uzlaşma Sağlayamıyor

Financial Times’tan Erdoğan yorumu: Acı bir tat bıraktı

» »
Financial Times muhabirleri Laura Pitel ve Katrina Manson imzalı haberde, “Erdoğan’ın en son ağız dalaşı ABD-Türkiye ilişkilerinde acı bir tat bıraktı” başlığı kullanıldı.
Financial Times’tan Erdoğan yorumu: Acı bir tat bıraktı

Financial Times muhabirleri Laura Pitel ve Katrina Manson imzalı haberde, “Erdoğan’ın en son ağız dalaşı ABD-Türkiye ilişkilerinde acı bir tat bıraktı” başlığı kullanıldı.

Makalede, “Ankara’nın Rusya’ya dönmek yerine Washington’dan savaş jeti almak istemesiyle gergin bir geri çekilme yaşandı” yorumu yapılırken, “Ankara, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçiyi sınır dışı etme tehdidinin yarattığı hasarı az göstermeye çalışıyor. Fakat bu durum Türkiye’nin Joe Biden ile ilişkileri iyileştirme ve ABD Başkanı’yla Glasgow’da görüşme umutları devam derken garip bir durum yarattı” denildi.

“WASHINGTON’DAN BİR TEKLİF GELMEDİ”

Türkiye’nin ABD’den F-16 satın alma isteğinin devam ettiğinin hatırlatıldığı makalede, “diplomatik felaketin eşiğinden dönüldükten sonra Biden’ın tutumu buna şekil verecek” ifadesi kullanıldı. Makalede, “Türkiye’nin NATO müttefikleriyle ilişkisi zaten bu olaydan önce de kötüydü” yorumu yapılırken ABD’li diplomat David Satterfield’ın uzlaşma görüşmelerine önderlik ettiğini Ankara hükümetine yakın kaynaklar Financial Times’a açıkladı.

Makalede, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Biden ile görüşme planı yaptığı fakat henüz Beyaz Saray’ın bunu doğrulamadığı da belirtildi. Financial Times, “Washington F-35 sorununu çözmeye çalışıyor fakat ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin F-16 talebi için herhangi bir maddi teklif yapmadıklarını açıkladı. Ayrıca F-16’ların satışı için kritik bir engel de Kongre’nin onayı” ifadesine yer verdi.

“GÖRÜŞME ZEMİNİ KALMADI”

Öte yandan Biden yönetiminden bir yetkili ise F-16 konusunda bir açıklama yapmasa da, “Türkiye ile halen iyi ilişkiler kurmak istiyoruz çünkü Türkiye uzun süredir NATO müttefikimiz, stratejik bir konumda ve Washington’ın bölgesel birçok hedefinde yer alıyor. İş birliği aramaya devam ediyoruz” dedi.

Öte yandan Biden yönetiminden Financial Times’a konuşan bir diğer yetkili ise birçok ABD’li yetkilinin Erdoğan ile görüşme zemini kalmadığına inandığını dile getirdi. İsmini açıklamayan yetkili, “Bu durum ABD-Türkiye ilişkilerine büyük bir darbe oldu ve özellikle bu darbe dışişleri bakanlığına geldi. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile güçlü ikili ilişkiler olmasını destekliyordu” ifadesini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kanada Kuzey Koreli Mültecileri Kabul Edecek26 Ekim 2021 Salı 14:49
  • Moderna, Covid-19 aşısının çocuklarda güçlü bağışıklık oluşturduğunu açıkladı26 Ekim 2021 Salı 10:14
  • ABD 8 Kasım'dan itibaren kapılarını açıyor26 Ekim 2021 Salı 09:45
  • Michael Jordan'ın ayakkabıları 1.47 milyon dolara satıldı25 Ekim 2021 Pazartesi 11:46
  • Kanada Açıklarındaki Konteyner Gemisinde Yangın24 Ekim 2021 Pazar 13:07
  • Kolombiya'nın en çok aranan uyuşturucu kaçakçısı 'Otoniel' yakalandı24 Ekim 2021 Pazar 12:38
  • ABD'nin Afganistan operasyonları için Pakistan ile anlaşmaya yakın olduğu iddiası23 Ekim 2021 Cumartesi 21:03
  • ABD'den Çin'e karşı Enes Kanter'e destek: İfade özgürlüğüne değer veriyoruz23 Ekim 2021 Cumartesi 13:01
  • ABD, Suriye'nin kuzeyinde El Kaide elebaşının öldürüldüğünü duyurdu23 Ekim 2021 Cumartesi 12:35
  • ABD mahkemesi: Halkbank yargılanabilir23 Ekim 2021 Cumartesi 10:23
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti