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Financial Times’tan Montrö yorumu: Türkiye Putin’in öfkesini çekmek istemiyor

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Montrö Anlaşması kapsamında dün gece bazı kararlar alan Ankara yönetiminin açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu…
Financial Times’tan Montrö yorumu: Türkiye Putin’in öfkesini çekmek istemiyor

Montrö Anlaşması kapsamında dün gece bazı kararlar alan Ankara yönetiminin açıklamaları uluslararası kamuoyunda gündem oldu…

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, sadece Ukrayna ve Rusya değil hiçbir savaş gemisinin Boğazlardan geçmemesini istemesini İngiliz Financial Times gazetesi yorumladı. Gazete, “Türkiye, Rusya ile Ukrayna’da şiddetin artmasıyla birlikte Batı arasında bir denge gösterisi yapıyor” yorumunu yaptı.

“ÖFKEYİ ÜZERİNE ÇEKMEK İSTEMİYOR”

1936 Montrö Anlaşması uyarınca, Türk yetkililer daha önce Rusya ve Ukrayna’ya ait savaş gemilerinin geçişinin engelleneceğinin sinyalini vermiş fakat Çavuşoğlu’nun dün yaptığı açıklamalar ise bütün ülkelerin savaş gemilerini kapsadığını vurguluyor.

Financial Times, “Fakat bu tarafsız karar Rusya ile yakın bir enerji, ticaret ve savunma bağı olan Türkiye’nin Vladimir Putin’in öfkesini üzerine çekmek istemediğini arzuladığını gösteriyor” yorumuna yer verdi. Gazete, Ankara’nın aldığı karar kapsamında bazı Rus savaş gemilerinin kayıtlı bulundukları üsler Rusya’da olduğu için Boğazlardan geçerek Karadeniz’e ulaşabileceğine de dikkat çekti.

WSJ: ERDOĞAN İÇİN BİR TEST

Öte yandan ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal da konuyla ilgili kısa bir analiz yayınladı… Makalede Türkiye’nin 2. Dünya Savaşı’ndan beri Boğazları kapatmadığı hatırlatıldı.

Gazetede yayınlanan makalede, “Bu durum, NATO üyesi olduğu için kesinlikle gemi geçişlerine sınır çekmesi gereken fakat sayın Putin’i kızdırmak istemeyen Erdoğan için bir test olacak. Sayın Erdoğan, kimin tarafında olacak” yorumu yapıldı.

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