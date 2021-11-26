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Financial Times’tan Türkiye ve Erdoğan analizi

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Türk Lirası’ndaki dalgalanma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri uluslararası kamuoyunda yankı yaratmaya devam ediyor…
Financial Times’tan Türkiye ve Erdoğan analizi

Türk Lirası’ndaki dalgalanma ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hamleleri uluslararası kamuoyunda yankı yaratmaya devam ediyor… İngiltere’nin saygın gazetelerinden Financial Times, Türkiye’de yaşananları mercek altına alarak kapsamlı bir analiz hazırladı.

Laura Pitel imzalı haberde, “Fiyatlar artarken Cumhurbaşkanı’nın politikalarına karşı halkın sabrı azalıyor, bir vekil ise halka daha az yemelerini tavsiye ediyor” ifadesi kullanılırken, “Türkler bu hafta Türk Lirası’nın değer kaybı ve hayat pahalılığının artmasıyla endişeye düşerken, Recep Tayyip Erdoğan’ın iktidardaki partisinden bir vekilden öneri geldi: Basitçe daha az yiyin” yorumu yapıldı.

“TÜRKLER KORKU VE HAYRETLE İZLEDİ”

Financial Times, Türkler, Erdoğan’ın emirleriyle Merkez Bankası’nın enflasyona rağmen faiz indirimini üçüncü ayda da indirmesiyle birlikte Türk Lirası’nın değer kaybını korku ve hayretle izledi. Kasım ayının başından beri TL, dolar karşısında yüzde 20’den fazla değer kaybetti” ifadesine yer verdi.

Apple’ın Salı günü Türk Lirası’nın hızlı değer kaybı sonrasında satışlarını durdurduğuna dikkat çeken Financial Times muhabiri, “Analistler, kariyerinin erken dönemindeki başarısını ulusal refahın artmasıyla sağlayan Erdoğan’ın TL’nin değer kaybına ne kadar süre izin vereceğini sorguluyor” yorumunu yaptı.

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