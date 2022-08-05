Finans Uzmanından Felaket Tahmin: Bitcoin Bu Diplere Gidiyor!

Bitcoin bu yıl Ocak ayında 35.000 dolardan işlem görüyordu. Ancak Haziran ortasında 18.000 dolara düştü. Fiyat çöküşü, TerraUST ve LUNA krizinin hâlâ taze bir anı olduğu bir zamanda kripto alanına şok dalgaları gönderdi. Google’daki ‘Bitcoin 0 dolara gidecek mi’ aramaları, bu dönemde artış gördü. Çünkü bahsi geçen zaman dilimi, yatırımcıların en kötüsünden korktuğu dönemdi.

Bununla birlikte BTC, son iki hafta içinde değer kazandı ve 24.500 dolara ulaştı. Bu nedenle, şu anda kurtarma modunda. BTC 25.000 dolar sınırını kırmak istiyor. Başka bir rallinin onu bu bitiş çizgisine itmesi de mümkün. Yatırımcılar yakın zamanda bir çöküşün olabileceği konusunda hâlâ temkinli. Çünkü ‘Bitcoin dibi’ni tahmin etmek artık bir zorluk haline geldi. Kriptokoin.com olarak bildirdiğimiz üzere BTC, yazım sırasında 22.884 dolardan işlem görüyordu. Bununla birlikte, bir finans uzmanı Bitcoin’in gideceği fiyat seviyeleri hakkında ürkütücü tahminler veriyor.

“Bitcoin fiyatının 10.000 doların altına düşebilir”

Blockchain destekli platform Ojamu’nun ortağı olan finans uzmanı John Squire, Bitcoin fiyat tahminlerini paylaştı. Squire, ekonominin büyük bir makroekonomik krizin eşiğinde olduğunu söyledi. Bu nedenle, önümüzdeki aylarda piyasaların kan gölüne dönebileceğini ifade etti. Squire, yatırımcıları bu konuda keskin bir dille uyarıyor. Ona göre artan enflasyon, yakındaki bir resesyonla birlikte, yaklaşan bir felaket için hazırlanan bir kokteyl.

Finans uzmanı, Bitcoin’in önce 25.000 doları geçeceğini ve yavaşça 28.000 dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Ancak, devam eden yükselişin boğa tuzağından başka bir şey olmadığının altını çiziyor. Ona göre, BTC fiyatı 28.000 dolara ulaştıktan sonra piyasa rüzgârı tersine dönecek ve fiyatlar düşüşe geçecek. Squire bu noktada lider kripto para biriminin 10.000 dolara düşeceğini iddia ediyor. Ardından işlerin daha da kötüleşeceğini söylüyor. Ona göre 10.000 dolar seviyesine ulaşılmasından sonra korku piyasaları saracak. Böylece yatırımcılar, Bitcoin varlıklarını satmaya başlayacak.

“Sonraki BTC seviyesi 3.000 dolar”

Squire’a göre, ekonomik kriz önümüzdeki aylarda daha da kötüleşecek. Bu nedenle Bitcoin fiyatı 10.000 doların ardından satış baskısıyla 3.000 dolara düşecek. Analist, bu noktada fiyatın dibe vurmasını bekliyor. Ona göre BTC, şimdiki fiyatından yükselerek 25.000 doları kıracak ve 28.000 dolara ulaşacak. Ancak, bu makroekonomik krizin ortasında yalnızca küçük bir yükseliş hareketi olacak. Ardından fiyat 10.000 dolara düşecek ve yatırımcıları korkutacak. Yatırımcıların satışlarıyla fiyat 3.000 dolara kadar düşecek. Bununla birlikte analist, BTC 3.000 dolarda dibe vurduğunda giriş pozisyonu almanın ideal bir yatırım olacağını belirtiyor. Ancak, Bitcoin’in tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doları yakın zamanda kırmayacağı konusunda da uyarıyor. Ona göre, lider kripto para birimi en fazla 30.000 dolara ulaşacak.