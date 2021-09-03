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Fince yatırımcıları kaçırınca İngilizce resmi dil olsun önerisi geldi

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Helsinki belediyesi Fincenin zorluğu nedeniyle yatırımcıların kaçtığını düşünüyor. Bu nedenle şehrin İngilizce konuşulan bir dil olarak ilan edilmesini istiyor.
Fince yatırımcıları kaçırınca İngilizce resmi dil olsun önerisi geldi

Helsinki belediyesi Fincenin zorluğu nedeniyle yatırımcıların kaçtığını düşünüyor. Bu nedenle şehrin İngilizce konuşulan bir dil olarak ilan edilmesini istiyor.

Finlandiya’da iki resmi dilinden birisi Fince diğeri ise İsveççe.

Helsinki'nin belediye başkanı, çok sayıda yüksek vasıflı uluslararası çalışanın Fincenin zorluğu nedeniyle şehirden kaçındığını öne sürerek, Helsinki'ninİngilizce konuşulan bir şehir ilan edilmesi gerektiğini öne sürdü.

Belediye başkanı Juhana Vartiainen, "Helsinki, İngilizce konuşan insanların Fince veya İsveççe konuşmasına gerek olmadığı, kendisini İngilizce konuşulan bir şehir olarak adlandırabilir" dedi.

Birçok şirket Fin ve kamu sektörü çalışanlarının hem Fince hem de İsveçce dillerinde uzmanlaşması gerekiyor.

İşgücü arzı sıkıntısı

Geçen yıl giderek artan ciddi bir teknoloji ve diğer profesyonel sıkıntısı, yabancı işçilere ve ailelerine, 90 gün boyunca Finlandiya'ya taşınma şansı sunulmasına neden oldu.

Ancak hükümet rakamlarına göre Finlandiya'daki yabancı öğrencilerin yüzde 36'sından fazlası mezuniyetten sonraki bir yıl içinde ayrılıyor.

Gidenlerin çoğunun ana nedenini ise göçmen bürokrasisi, yüksek vergilendirme vedil zorlukları oluşturuyor.

Vartiainen, şehrin ve ülkenin yabancı profesyonelleri çekme ve tutma çabalarının "korkunç bir başarısızlık" olduğunu söyledi.

Vartiainen, Helsinki'nin anaokullarında ve ilkokullarda İngilizce eğitiminin genişletilmesini de önerdi.

Büyümeyi engelliyor

Dünyaya Nokia, SMS, 5G ve Linux'u getiren Finlandiya, kişi başına dünyanın en yüksek sayıda dijital startup'ından birine sahip, ancak uzmanlar, büyümenin işgücü arzı sorunları tarafından ciddi şekilde engellendiğini söylüyor.

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