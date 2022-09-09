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Finlandiya, 6 Türk vatandaşının iadesi talebini reddetti

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Finlandiya Adalet Bakanlığı, Türkiye'nin istediği 6 Türk'ün iadesine ilişkin yargı sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.
Finlandiya, 6 Türk vatandaşının iadesi talebini reddetti

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesiyle birlikte NATO’ya girmek isteyen fakat Türkiye’nin “terörle mücadelede destek sağlanmadığını” gerekçe göstererek engellediği Finlandiya’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Finlandiya Adalet Bakanlığı, Ankara’nın istediği 6 Türk vatandaşının iadesine ilişkin yargı sürecinin yeniden değerlendirilmesi talebini reddetti.

Türkiye’den ağustos ayında daha önce reddedilen altı davanın yeniden değerlendirilmesi talebinin geldiğini doğrulayan Finlandiya Adalet Bakanlığı, alınan kararın “son karar” olduğunu açıkladı.Bakanlığın kıdemli uzmanlarından Sonja Varpasuo, Türkiye’nin talebinde farklı suçları terörizm olarak gördüğünü belirti.

Varpasuo “Davalar kapandı ve son karar verildi. Sınır dışı yasasına dayanarak Adalet Bakanlığı’nın kararının temyiz edilmesi mümkün değil” dedi.

Varpasuo ayrıca “Son kararın yeniden açılması, kararı ciddi anlamda etkileyecek tamamen yeni bir raporun sunulması durumunda mümkün olabilir” diye konuştu. Helsinki’ye göre iade talepleri konusunda Türkiye’den bir dosya sunulmadı.

Türkiye, Haziran ayında Madrid’de düzenlenen NATO Zirvesi’nde Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakmış ve bazı sözler almıştı. İmzalanan üçlü muhtırada terörizmle karşı mücadelede birlikte hareket edilmesine de karar verilmişti.

ERDOĞAN, “DURDURURUZ” DEMİŞTİ

Ankara, Finlandiya’dan 12, İsveç’ten ise 21 kişinin iadesini talep ettiğini duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da geçen aylarda, İsveç’ten 73 teröristin sınır dışı talebinin değerlendirileceği sözünü aldıklarını açıklamış fakat herhangi bir adım gelmemesi durumunda bu ülkenin NATO üyeliği sürecinin durdurulacağını da dile getirmişti.

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