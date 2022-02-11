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Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı

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Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı
Finlandiya, ABD'den 64 adet F-35 savaş uçağı alımı için anlaşma imzaladı

Finlandiya, 64 adet F-35 savaş uçağı alımı için Amerika Birleşik Devletleri ile 9,4 milyar dolarlık bir anlaşma imzaladı.

Helsinki yönetimi, geçen yıl aralık ayında ABD'li Lockheed Martin şirketinden F-35 savaş uçağı alımı için kolları sıvamıştı. Hükümet, anlaşmanın bugün imzalandığını duyurdu. Bu arada mukavele her ne kadar, Rusya ile Ukrayna krizinin derinleştiği bir süreçte yapılmış olsa da jetlerin teslimatı ve envantere girişinin 2027'den önce olması beklenmiyor.

Euronews'in aktardığına göre Finlandiya'nın yaptığı anlaşma, F-35 savaş uçakları ile birlikte yedek parça ve eğitim programını da kapsıyor. Finlandiya Savunma Kuvvetleri, söz konusu anlaşmanın jetlerin yanı sıra bakım ekipmanı, yedek parça ve eğitim hizmetlerini de içerdiğini bildirdi. İlaveten havadan havaya mühimmat için de bu yılın ilerleyen dönemlerinde ayrıca bir anlaşma yapılacağı aktarıldı. Bakanlık, yapılan anlaşma ile 2030'larda F-35 uçaklarının en iyi performansına sahip olunmasının hedeflendiğinin altını çizdi.

Finlandiya NATO üyesi değil

Finlandiya,Soğuk Savaş döneminden beri tarafsız kalmayı tercih etti. Helsinki ayrıca AB üyesi olsa da NATO üyesi değil. Ancak son yıllarda Batı askeri ittifakı ile iş birliğini güçlendirdi ve tüm askeri stratejilerini NATO ile uyumlu hale getirdi.

Finlandiya hükümeti, ABD'den savaş uçağı satın alınması kararının, Batı ile Rusya arasında Ukrayna konusunda yaşanan mevcut krize yönelik bir yanıt değil, ülkenin savunmasını güçlendirmeye yönelik uzun vadeli planların bir parçası olduğunu bildirdi.

Finlandiya'nın Washington Büyükelçisi Mikko Hautala"Bu, uzun vadeli planlamamızın bir parçası ve mevcut durumla hiçbir ilgisi yok." açıklamasında bulundu.

Başbakan Sanna Marin, geçen ay yaptığı açıklamada, ülkesinin şu anda NATO'ya katılmak için bir planı olmadığını, ancak katılma hakkını saklı tuttuğunu dile getirmişti.

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