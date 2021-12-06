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Finlandiya Başbakanı Marin’den AB’ye çağrı

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Dünyanın en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin açıklamalarda bulundu ve AB üyesi ülkeleri uyardı.
Finlandiya Başbakanı Marin’den AB’ye çağrı

Dünyanın en genç başbakanı olan 36 yaşındaki Finlandiya Başbakanı Sanna Marin açıklamalarda bulundu ve AB üyesi ülkeleri uyardı.

Marin, Avrupa Birliği’nin Çin ve ABD teknolojilerine bağlı kaldığını ve bu durumun bütün AB ülkelerini siber saldırıya ve olası diğer müdahalelere açık bıraktığını söyledi. Marin, AB’nin gıda, enerji ve ilaç gibi konularda da diğer ülkelere güvenmesinin, bloğu daha kırılgan bir hale getirdiğini söyledi.

ABD-Çin-Rusya gerilimi tırmanırken Avrupa Birliği’nin kendine yeten ve bağımsız bir yapıya bürünmesi gerektiğini söyleyen Marin, “Okul, hastane ya da yollar gibi altyapı gibi kritik unsurlar AB dışındaki teknoloji ile geliştiriliyor ve olası bir saldırıya açık” dedi.

Litvanya geçen aylarda Çin üretimi akıllı telefonların kullanılmaması çağrısında bulunmuş ve bu ürünlerde bazı sansür mekanizmaları olabileceğini iddia etmişti. Bu iddia üreticiler tarafından yalanlanmıştı.

Marin, “Dünya değişiyor ve iyi bir şekilde değişmiyor. Bence jeopolitik perspektiften bakınca Avrupa’nın stratejik otonomu eline almasının konuşulması gerekiyor. Aksi takdirde çok kırılgan olacağız” dedi.

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