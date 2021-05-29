Finlandiya Başbakanı Marin'in aylık 300 euroluk kahvaltı parası için polis soruşturması

Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in başbakanlık konutundaki aylık 300 euro (yaklaşık 3.135 TL) tutarındaki kahvaltı parasını yasaya aykırı şekilde devletin cebinden ödeyip ödemediğini soruşturuyor.

Ülkenin sansasyonel gazetelerinden Iltalehti'de yayımlanan haberin ardından, Finlandiya polisi olayda bir kamu suçu teşkil edecek unsur olup olmadığını araştırmak için ön soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada başbakanın yasa olarak izin verilmediği halde bazı yemeklerin parasının iadesini istediği, ancak soruşturmanın başbakanın kendisi ve resmi eylemlerine değil, başbakanlık konutu ve ofisinde çalışanların kararlarına odaklanacağı ifade edildi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Marin de "Başbakan olarak bir yemek bedeli talep etmedim ya da kararına katılmadım. Bu göreve geldiğimde bu durumun başbakanlık konutunda yaşama ve kalmayı da kapsadığı söylendi ve bu önceki başbakanlar döneminde de böyleydi" diye yazdı.

Soruşturmanın duruma açıklık getireceğini belirten Marin, bütün harcamaların başbakanlık ofisindeki çalışanlar tarafından yapıldığının altını çizdi.

Aralık 2019'dan bu yana yüksek kamuoyu desteğiyle başbakanlık koltuğunda oturan 35 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili siyasetçi Covid-19 salgını sürecinde alkış topladı. Finlandiya Avrupa ülkeleri içinde Covid-198 salgınında en düşük vaka sayısı olan ülkelerin başında geliyor.

Ancak 13 Haziran'da yerel seçimlere hazırlanan ülkedeki son kamuoyu yoklamalarında Marin'in partisi muhalefetin gerisinde kalmış durumda. Aşırı sağ Finlandiyalılar Partisi'nin ise bu seçimde rekor kırması bekleniyor.