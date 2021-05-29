  • BIST 1.422
  • Altın 523,818
  • Dolar 8,5610
  • Euro 10,4294
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 19 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 19 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKANapolyon’un şarabı 30 bin dolara satıldı

Finlandiya Başbakanı Marin'in aylık 300 euroluk kahvaltı parası için polis soruşturması

» »
Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in başbakanlık konutundaki aylık 300 euro (yaklaşık 3.135 TL) tutarındaki kahvaltı parasını yasaya aykırı şekilde devletin cebinden ödeyip ödemediğini soruşturuyor.
Finlandiya Başbakanı Marin'in aylık 300 euroluk kahvaltı parası için polis soruşturması

Finlandiya polisi, Başbakan Sanna Marin'in başbakanlık konutundaki aylık 300 euro (yaklaşık 3.135 TL) tutarındaki kahvaltı parasını yasaya aykırı şekilde devletin cebinden ödeyip ödemediğini soruşturuyor.

Ülkenin sansasyonel gazetelerinden Iltalehti'de yayımlanan haberin ardından, Finlandiya polisi olayda bir kamu suçu teşkil edecek unsur olup olmadığını araştırmak için ön soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada başbakanın yasa olarak izin verilmediği halde bazı yemeklerin parasının iadesini istediği, ancak soruşturmanın başbakanın kendisi ve resmi eylemlerine değil, başbakanlık konutu ve ofisinde çalışanların kararlarına odaklanacağı ifade edildi.

Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Marin de "Başbakan olarak bir yemek bedeli talep etmedim ya da kararına katılmadım. Bu göreve geldiğimde bu durumun başbakanlık konutunda yaşama ve kalmayı da kapsadığı söylendi ve bu önceki başbakanlar döneminde de böyleydi" diye yazdı.

Soruşturmanın duruma açıklık getireceğini belirten Marin, bütün harcamaların başbakanlık ofisindeki çalışanlar tarafından yapıldığının altını çizdi.

Aralık 2019'dan bu yana yüksek kamuoyu desteğiyle başbakanlık koltuğunda oturan 35 yaşındaki Sosyal Demokrat Partili siyasetçi Covid-19 salgını sürecinde alkış topladı. Finlandiya Avrupa ülkeleri içinde Covid-198 salgınında en düşük vaka sayısı olan ülkelerin başında geliyor.

Ancak 13 Haziran'da yerel seçimlere hazırlanan ülkedeki son kamuoyu yoklamalarında Marin'in partisi muhalefetin gerisinde kalmış durumda. Aşırı sağ Finlandiyalılar Partisi'nin  ise bu seçimde rekor kırması bekleniyor.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İtalya'daki Teleferik Kazasında Ölenlerin Sayısı 14'e Yükseldi24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:03
  • İtalya’da teleferik kazası: 8 ölü23 Mayıs 2021 Pazar 16:58
  • İspanya, 7 Haziran'dan İtibaren Kovid-19 Aşısı Olan Herkese Sınırlarını Açacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:42
  • Biyologlar Derneği: Çevrenin korunmaya ihtiyacının olmadığı bir Dünya’da yaşamak istiyoruz!22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:13
  • Avrupa Birliği Aşı Pasaportu Üzerinde Anlaştı21 Mayıs 2021 Cuma 09:18
  • Fas'ta İspanya'nın Ceuta Kentinde Geçmek İsteyen Gençler İle Güvenlik Güçleri Arasında Çatışma Çıktı20 Mayıs 2021 Perşembe 10:44
  • Fransız polisler, Meclis binası önünde hükümeti protesto etti, İçişleri Bakanı'nı yuhaladı20 Mayıs 2021 Perşembe 09:04
  • Yunanistan, Mısır ve Kıbrıs Rum Kesimi savunma bakanlarından iş birliği mesajı19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:14
  • Avrupa Parlamentosu, AB'nin Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini askıya almasını istedi19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:04
  • AB Ülkeleri Kovid-19 Aşısı Yaptıranlara Sınırları Açmaya Hazırlanıyor19 Mayıs 2021 Çarşamba 14:55
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti