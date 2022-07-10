Finlandiya başbakanı rock festivalinde

Finlandiya’nın güneybatısındaki Turku kentine ait Ruissalo adasındaki Ruisrock festivalinin Instagram hesabı üzerinden 36 yaşındaki başbakanın fotoğrafı paylaşıldı.

Rock ve metal müziğe düşkünlüğüyle tanınan Marin, fotoğrafı kendi hikayesinden de paylaştı. Başbakan aynı zamanda kocasıyla da bir fotoğraf yayımlayarak, “Tatil bugün başladı. İstikamet Turku ve Ruisrock” diye yazdı.

1970 yılında düzenlenmeye başlayan Ruisrock, Avrupa’nın en eski ikinci, Finlandiya’nınsa en eski rock festivali.