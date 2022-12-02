Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, dans videoları ile ilgili soruya sert yanıt verdi

Bu yıl içinde dans ettiği videolar ortaya çıktıktan sonra gündem olan Finalndiya Başbakanı Sanna Marin, resmi temaslarda bulunmak için gittiği Avustralya'da TV'ye çıktı. Canlı yayında bu dans videoları gündeme gelirken, stüdyoda gergin anlar yaşandı.

Finlandiya’nın genç ve başarılı başbakanı Sanna Marin, resmi temaslar için gittiği Avustralya’da televizyona çıktı.

Yaz aylarında sosyal medyaya sızan dans ettiği videolarının ortaya çıkmasından sonra zor günler geçiren 37 yaşındaki Marin’in bu görüntüleri Avustralya’da yeniden gündeme geldi.

ABC kanalına çıkarak Sarah Ferguson’un sorularını yanıtlayan Marin, bu dans videoları ile ilgili soru gelince çok sert yanıt verdi. Ferguson, “O videolara tepki nasıl oldu? O dönemde çok insan öfkelendi bu videolara” dedi. Marin ise, “Hani öfkeden bahsediyoruz. Aslında insanlardan hiçbir tepki gelmedi. Gazeteciler ve medya bu görüntüleri bir çılgınlık haline getirdi. Halk beni destekledi. Beni sokakta durdurup beni desteklediklerini ve dans etmeye devam etmemi söylediler. Medya böyle görmek istedi” ifadesini kullandı.

Marin açıklamasında, “Biz siyasetçiler de insanız. Ben 37 yaşında gayet gencim ve ben de yaşımın gerektiği gibi davranmak istiyorum. Arkadaşlarımla çıkmak, dans etmek istiyorum. Boş zamanın kalırsa dışarı çıkarım ama şu aralar çok boş zamanım yok” dedi. Yazın izinde olduğunu ve bu sebeple videolar çektiğini söyleyen Marin, “Bunun korkunç bir şey olduğunu halen düşünmüyorum” yorumunu yaptı.

NE OLMUŞTU?

Ağustos ayında Sanna Marin’in arkadaşlarıyla eğlendiği dans videoları ortaya çıkmıştı. Bazı videolarda grup halinde dans edeilirken, sosyal medyada paylaşılan bir diğer videoda ise Marin ile 33 yaşındaki sosyal medya fenomeni Sabina Sarkka oldukça samimi görüntülenmişti.

Marin’in Fin şarkıcı Olabi Uusivirta ile samimi görüntüleri de ortaya çıkmıştı.