Finlandiya Başbakanı’ndan Türkiye açıklaması

Türkiye’nin Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarıyla ilgili tartışmalar sürerken, İtalya’yı ziyaret eden Finlandiya Başbakanı Sanna Marin’den konuyla ilgili açıklama geldi.

İtalya'nın başkenti Roma'yı ziyaret eden ve İtalyan mevkidaşı Mario Draghi'yle görüşen Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, İtalya basınına yaptığı açıklamada Türkiye'yle yaşanan NATO anlaşmazlığına değindi.

Finlandiya ve İsveç NATO'ya üyelik için resmi başvuruda bulunurken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın iki ülkeyi veto edecekleri yönündeki açıklaması askeri ittifak içinde büyük tartışma yarattı.

Marin, açıklamasında bu konunun diyalog yoluyla çözüleceğine inandığını belirterek “Bence bu aşamada sakin kalmak, Türkiye'yle ve diğer üye ülkelerle görüşmeler yapmak, var olabilecek soruları yanıtlamak ve yanlış anlaşılmaları düzeltmek önemli” dedi.

Corriere della Sera gazetesine konuşan Marin ayrıca, NATO'nun Finlandiya topraklarına nükleer silah yerleştirme ve kalıcı üs kurma planı olmadığını da söyledi.

“İTALYA ARABULUCU OLMAK İSTİYOR”

Öte yandan İtalya Başbakanı Draghi de, temmuzda Ukrayna savaşıyla ilgili görüşmeler için Türkiye'ye geleceğini açıkladı. Senatoda konuşan Draghi, “Temmuz başında Türkiye'yle ikili görüşmeler için Ankara'da olacağım. Bu, 10 yıl içindeki ilk ziyaret olacak. Ukrayna savaşıyla ilgili diplomatik süreci ve İtalya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini ele alacağız” dedi.

İtalya basını, Draghi'nin muhtemelen daha önce “diktatör” dediği Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşeceğini aktardı.

BBC Türkçe'nin haberine göre İtalya basınında, Roma yönetiminin İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği konusunda Türkiye’yi ikna edebilmek için arabuluculuk yapma niyetinden söz ediliyor. La Stampa gazetesindeki bir analizde, “Marin, Ankara’nın vetosunu önlemek için ABD ile birlikte arabuluculuk yapan İtalya’nın yardımına güveniyor” dendi.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, bugün Washington'da ABD Başkanı Joe Biden'la görüşecek.